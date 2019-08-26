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Erdoğan: Suriye'ye çok yakında kara birliklerimiz girecek

Cumhurbşakanı Erdoğan: İçeride ve dışarıda terörü kovalıyoruz. Fırat'ın doğusu için önceliğimiz diplomasi, netice alamazsak kendi planlarımızı hayata geçireceğiz. SİHA'larımız, İHA'larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Hava ve kara unsurlarımızla bölgeye girdiğimizde durumu daha net göreceğiz
 26 Ağustos 2019 12:49
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Erdoğan: Suriye'ye çok yakında kara birliklerimiz girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Aziz milletim, sayın Meclis Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli Genel Başkanı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı, aziz kardeşlerim, saygıdeğer vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü vesilesiyle Sultan Alparslan'ı ve ordusundaki tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözleriin kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Anadolu'nun en doğusundaki Malazgirt'te açtığımız bu coğrafyanın kapılarını sadece 3-4 yıl sonra en batıdaki İznik'te yeni bir devlet kurarak inşallah ebediyyen mühürledik.

Uzunca bir süre milletimizi kendi iç meseleleriyle uğraştırarak medeniyetinden, tarihinden, kültüründen koparmaya çalışanların senaryolarını boşa çıkardık. Bugün millet olarak bilhassa da gençlerimizle birlikte Malazgirt Zaferi'ni böylesine bir coşkuyla kutluyorsak işte bu projeyle birlikte o aksi projeyi hazırlayanlar da çökmüş demektir.

Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bırakarak çıtayı daha da yukarı taşıdık. Yarım asır hedef olarak bizler göremesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır.

Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların sadece coğrafyanın fethi değildir asıl fetih gönüllerin fethidir.

Ecdadımızın asırlar boyunca huzurla, güvenle, müraffeh bir şekilde yönettiği coğrafyalar bugün malesef zulüm ve sefalet içinde kıvranıyor. Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkı söylemekten hakk'ın yanında olmaktan alıkoyamaz.

Diyarbakır'da gördünüz değil mi? Yavrusu kaçırılıp öldürülen diğer yavrusu da ellerinde esir olan annenin günlerdir yaptığı eylemi gördünüz. Öyleyse, biz dik duracağız ve bu insanların yavruları istismarına fırsat vermeyeceğiz. Bugün Suriye'de yıkım, katliam var. Rejim bir yandan terör örgütleri bir yandan kendilerini destekleyenlerle birlikte masum kanı döküyor. Bugün Kudüs'te, Filistin'de zulüm var. Haydut devlet üç dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs'ü gaspa, Filistin'i adım adım işgale çalışıyor.

Daha dün, yakın bir tarihde Balkanlar'dan Karabağ'a ulaşan farklı coğrafyalarda yaşanan katliamları unutmadık. Irak'ta 2 milyon, Suriye'de 1 milyon, Afrika'nın Güney Amerika'nın farklı yerlerinde milyonlarca insanın nasıl katledildiklerini unutmadık.

Herkesin bir hesabı olabilir ama en büyük hesap sahibi unutmayın Allah'tır. Rabbimizin yardımı ile milletimizin duası ve dirayeti ile tüm bu badireleri geride bırakarak bugünlere geldik.

İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan mücadelemizi zaferle taclandıracağız. Anadolu bizim için büyük davamızın kıtasıdır. Bizim davamız da hep inşa davası olmuştur. Vatan kıldığımız bu topraklar inşallah yeniden dirilişimize büyük ve güçlü Türkiye davasının inşasına şahitlik edecektir.

Ana Muhalefetin başı Türkiye'nin Ortadoğu'da ne işi var diyor? Bize taciz atışı yapılacak, saldırılacak bizim orada ne işimiz var, sen bu işleri anlamıyorsun anlamayacaksın. Biz oradayız, orda olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin diğer taraftan Misak-ı Milli nedir bilmeyeceksin.

Türkiye Doğu Akdeniz'de yakın tarihinin en çetin mücadelesini verirken siz karşı tarafın ağzıyla konuşursanız bunun adı başka bir şey olur. Biz Adana Mutabakatı neyse onun gereğini yerine getiriyoruz.

Bu partiyi yönetenlerin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz. Ama bu partiye oy veren vatandaşlarımızın mesajlarımızı aldıklarına inanıyorum.

İşte Ege'de ABD var, İgilizler, Fransızlar var ama orada tek ülke yok öyle diyor bay Kemal, kimmiş o Türkiye orada yokmuş. Herhalde bu zat bakar kör. Bizim orada sondaj gemilerimiz var, sismik araştırma gemilerimiz var 4 gemi şu anda bu çalışmayı yapıyor. Fırkateynimiz, silahlı hava araçlarımız var. Denizden karadan herşeyimizle hazırız bunu görmüyor.

Lafla biz Atatürk'ün partisiyiz demek olmaz. Sen bitmişsin 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz. İnşallah benim milletim bizim Doğu Akdeniz'de neler yaptığımızın hesabını soracak. Herkes biliyor ki ülkemizin gelecek yarım asrının, bir asrının belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyoruz.

su) İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz."

İçeride ve dışarıda terörü kovalıyoruz. Fırat'ın doğusu için önceliğimiz diplomasi, netice alamazsak alamazsak kendi planlarımızı hayata geçireceğiz. SİHA'larımız, İHA'larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Hava ve kara unsurlarımızla bölgeye girdiğimizde durumu daha net göreceğiz.
Memurlar.Net
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