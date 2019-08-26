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Tevrat tefsiri operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonuna ilişkin 2 kişi tutuklandı
|26 Ağustos 2019 13:10
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Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çorlu ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı Tevrat tefsirini satmaya çalıştığı belirlendikten sonra gözaltına alınan Y.K. ve E.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Tekirdağ Adalet Sarayında mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklandı.
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