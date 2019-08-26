Tevrat tefsiri operasyonunda 2 kişi tutuklandı

DERS YILI VE EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR NE ZAMAN BİTER? Ders yılı; derslerin başladığı gün ile bittiği gün arasındaki ara ve yarıyıl tatilleri hariç iki dönemden oluşan süredir. Öğretim yılı; Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen ara ve yarıyıl tatilleri ile yaz tatilini de içine alan süredir.