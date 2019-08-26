Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Fındık toplarken göğsüne yorgun mermi isabet etti
Ordu'nun Gölköy ilçesinde göğsüne yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
|26 Ağustos 2019 13:28
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Ahmetli Mahallesi'nde fındık hasadı yapan Yusuf Coşkun, bir anda yere düştü.
Durumu fark eden yakınları Coşkun'un göğsünden yaralandığını fark etti.
112 Acil Servis ekibince Gölköy Devlet Hastanesine kaldırılan Coşkun'a yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.
İlk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edilen Coşkun'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sahte evrakla kiraladığı araçları çaldı
26 Ağustos 2019 14:45
|CHP Akçadağ İlçe Başkanına silahlı saldırı... İlçe başkanı yara almadı
26 Ağustos 2019 14:05
|Tevrat tefsiri operasyonunda 2 kişi tutuklandı
26 Ağustos 2019 13:10
|Bir özel okul mağduriyeti de İstanbul Halkalı'dan
26 Ağustos 2019 12:51
|Oğlu terörden kaçırılan anneyi Vali ziyaret etti
26 Ağustos 2019 12:41
|Bahşiş almak için çamaşır makinesi ile düğün konvoyunun önünü kesti
26 Ağustos 2019 12:35
|Akar'dan 5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin açıklama
26 Ağustos 2019 12:08
|'Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek'
26 Ağustos 2019 12:02
|Özel hastanede yangın, hastalar tahliye edildi
26 Ağustos 2019 11:41
|Korsan okul servisleriyle 'mobil ekip' mücadele edecek
26 Ağustos 2019 11:35