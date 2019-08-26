Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı
Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak bekleniyor
|26 Ağustos 2019 13:32
|Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.
Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bu bitkiyi koparmanın cezası 60 bin TL
26 Ağustos 2019 14:18
|İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor
26 Ağustos 2019 14:08
|Fast food kargaların da kolesterolünü artırdı
26 Ağustos 2019 14:02
|İsim karmaşıklığı nedeniyle 2 defa askerlik yaptı
26 Ağustos 2019 13:56
|Bal verimi son 10 yılın en düşük seviyesinde
26 Ağustos 2019 13:49
|İşlerine dönmek için 125 gündür eylem yapıyorlar
26 Ağustos 2019 13:40
|Toprak sevgisi kariyerinden vazgeçirdi
26 Ağustos 2019 13:20
|Çarşafla firar eden hükümlü yakalandı
26 Ağustos 2019 09:55
|'Şiddet aile içi mesele olarak görülemez'
26 Ağustos 2019 08:11
|Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
26 Ağustos 2019 06:31