İşlerine dönmek için 125 gündür eylem yapıyorlar

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, göreve dönebilmek için belediye önünde 125 gündür eylemlerine devam ediyor.

Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, Bolu Belediyesinde yaşanan sendikal baskı, tehdit ve işten çıkarmalara karşı başlatılan oturma eyleminin 125'inci güne ulaştığını söyledi.

Karataş, eylemin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Bu kararlılığımız, haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan üyelerimiz tekrar eski işlerine kavuşuncaya kadar devam edecek çünkü burada bir mağduriyet var ve bunun bir an evvel giderilmesi gerekmektedir. Burada emekçilere, kendi irade, karar ve tercihleriyle gönül verdikleri sendikamızdan koparmak için baskı yapılmış, baskı ve tehditlere boyun eğmeyen arkadaşlarımız acımasızca işten atılmıştır." dedi.

Bu 125 günlük süreçte Belediye Başkanı Tanju Özcan ile defaatle görüşmeler yaptıklarını belirten Karataş, "Ancak Sayın Özcan seçim öncesi ve mazbata alırken verdiği taahhütleri yerine getirmediği gibi görüşmelerde verdiği sözleri de yerine getirmekten imtina etmektedir. CHP'li Özcan'ın bazı basın-yayın organlarında yer alan gerçek dışı iddiaları ve beyanlarına tanık olmaktayız. Örneğin, 'İşten çıkardığımız işçilerin 70-75'i bizi neden işten çıkardın demedi.' şeklinde gerçek dışı söylemle, işten çıkarmaları haklı göstermeye çalışmaktadır." diye konuştu.

Karataş, Özcan'ın 3 ay önce işten çıkardığı işçileri Ramazan Bayramı'ndan sonra işe başlatacağını söylediğini hatırlatarak, "Aradan Kurban Bayramı da gelip geçmiştir fakat şu ana kadar işe geri aldığı bir işçi dahi yoktur. CHP'li Özcan, yaptığı kıyım, zulüm ve adaletsizliğin fazlasıyla farkında olmakla birlikte vicdani olarak bir rahatsızlık duymamaktadır. Sadece üyelerimizin hak ve hukukunu gözetmemizden rahatsızlık duymaktadır. Bu nedenle de hakkını arayan emekçilerin sendikamız tarafından kullanıldığını iddia etmekte, Hizmet-İş'i hedef göstermeye çalışmaktadır. Bu, ancak kin ve emek düşmanlığıyla açıklanabilecek bir durumdur. Liyakatiyle çalışan emekçileri keyfi uygulamayla mağdur eden CHP'li Özcan, işten çıkardığı işçileri ikişer üçer gruplar halinde işe geri alma sözü verdiğini zaman zaman belirtmekle birlikte işçileri işe geri almamasına sebep olarak sendikamız tarafından gerçekleştirilen Emek ve Adalet Yürüyüşü'nü gösterme gafletine düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Özcan'a çağrılarını yinelediklerini vurgulayan Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bolu Belediyesi önünde 125 gündür oturma eylemine devam eden emekçilere işlerini iade ederek samimiyetinizi ortaya koyunuz. Önce Kur'an-ı Kerim'e el basarak verdiğiniz sözü tutunuz. Noter huzurunda verdiğiniz sözü yerine getiriniz. Sayın Tanju Özcan'ı kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktan vazgeçmeye ve samimi davranmaya ediyoruz."

- İşçilere Öz Güven-Sen'den destek

Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz da haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılanların yanında olmayı borç bildiklerini vurgulayarak, "Bolu Belediyesi önünde nöbet tutan bu arkadaşlarımızın tek amacı; evlerine ekmek götürmek, insanca yaşayabilmek, çoluk çocuklarının rızıklarını kazanmaktır. İşten çıkarılan emekçiler işlerine iade edilene kadar bu eyleme desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.