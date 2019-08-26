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Fast food kargaların da kolesterolünü artırdı

Uzmanlar, fast food artıklarıyla beslenen kargaların da kolesterolünün arttığını tespit etti
 26 Ağustos 2019 14:02
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Fast food kargaların da kolesterolünü artırdı

NewScientist'de yer alan habere göre, ABD'de Hamilton Koleji'nde görevli uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmada, California eyaletinde şehir merkezi, banliyö ve kırsalda yaşayan 140 karga yavrusunun vücut kitle indeksi, yağ rezervleri ve hayatta kalma oranları incelendi.

Çalışma, şehir merkezinde yaşayan kargaların, kırsaldakilere göre daha yüksek kolesterol seviyesine sahip olduklarını ortaya koydu.

Bunu yanında New York'un kırsalındaki yuvaların yakınlarına da fast food artıkları yerleştirerek bir deney yürüten araştırma ekibi, burada da kargaların, hiç fast food ürünü yememiş olanlardan yüzde 5 oranında daha yüksek kolesterole sahip olduğunu tespit etti.

Araştırma ekibinden Andrea Townsend, "İnsanlarla temas içindeki yerlerde yaşayan tüm türler, benzer yüksek kolesterol seviyelerine sahip oluyor." ifadesini kullandı.

Kargaların insanların çöplerini karıştırmada "uzman" olduklarını kaydeden Townsend, yüksek kolesterol seviyesinin, kargaların sağlıklarını ne ölçüde etkilediğinin henüz net olarak saptanamadığını vurguladı.

- Hazır gıdaların içerisindeki trans yağlar yüksek kolesterole neden oluyor

Ticari olarak üretilen gıda maddelerinin dayanıklılığını artırmak amacıyla endüstriyel işleme tabi tutulan yağlara "trans yağ" deniliyor.

Uzmanlar, trans yağların en iyi bilinen zararlı etkisinin vücuttaki yağ dengesini bozarak LDL diye adlandırılan "kötü kolesterol" düzeyini arttırması olduğuna, aynı zamanda trans yağların HDL denilen "iyi kolesterol" düzeyinin azaltarak başta kalp damar rahatsızlıkları olmak üzere sağlığı tehdit ettiğine işaret ediyor.

Bilimsel çalışmalarda, trans yağ seviyesi yüksek bireylerde kalp krizi geçirme riskinin üç katına kadar çıktığı ve bu durumun bireylerde daha erken yaşlarda kalp krizine ve daha genç yaşlarda artan ölüm riskine neden olduğu kaydediliyor.

Trans yağların obezite, karaciğer yağlanması, metabolik sendrom, diyabet ile alzaymır ve parkinson gibi nörolojik hastalıkların yanı sıra hamilelikte artan düşük riski gibi sorunlara yol açtığı ifade ediliyor.
Anadolu Ajansı
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