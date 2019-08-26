CHP Akçadağ İlçe Başkanına silahlı saldırı... İlçe başkanı yara almadı
|26 Ağustos 2019 14:05
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Olay, Akçadağ ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın katılımı ile CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen divan toplantısında konuşma yapan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'a, partili olduğu öğrenilen C.S. tarafından tabanca ile tek el ateş edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, C.S. partililer tarafından etkisiz hale getirildi. Parti binasında oluşan kargaşadan yararlanan C.S. olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin C.S.'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürerken, konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, "Partimizin genişletilmiş divan toplantısını Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba'nın katılımları gerçekleştirdiğimiz esnada partili bir arkadaşımız ayağa kalkarak direkt şahsımı hedef alıp tabanca ile tek el ateş açtı. Olayda herhangi bir yaralanan olmadı çok şükür. Emniyetimiz konuyu takip ediyor" diye konuştu.
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