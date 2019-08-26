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Bahçeli korkusunu yendi, yıllar sonra uçağa bindi

Uçak korkusu yüzünden yıllardır Türkiye'nin en uzak şehirlerine bile kara yoluyla gitmeyi tercih eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yıllar sonra uçağa bindi
 26 Ağustos 2019 14:10
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Bahçeli korkusunu yendi, yıllar sonra uçağa bindi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlamaları için düzenlenen törenlere katılmak üzere Muş'a gitti .Uçak korkusu nedeniyle sürekli karayolunu kullanan MHP Lideri, Muş'a uçakla gitmeyi tercih etti.

Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan uçağa binen Devlet Bahçeli, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.

En son 4 yıl önce binmişti

Seçim maratonlarında bile mitinglere kara yoluyla gitmeyi tercih eden MHP Lideri, son olarak 2015 yılında Almanya'da Avrupa Türk Konfederasyonu'nun düzenlediği etkinliğe katılabilmek için uçağa binmişti.
Memurlar.Net
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