Bu bitkiyi koparmanın cezası 60 bin TL
|26 Ağustos 2019 14:18
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Fener Burnu sahilinde açan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan soğanlı kum zambağı bitkisini koparan ve tahrip edenlere 60 bin 163 lira para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı.
Havaların ısınmasıyla birlikte Bodrum ve Datça kıyılarında açmaya başlayan kum zambağı, ilçede tatilini geçiren yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.
Narin ve kırılgan yapısıyla dikkati çeken bitki, Akyarlar Fener Burnu sahilinde görüntülendi. Bölgede denize girenlerin de dikkatle incelediği bitkinin korunması amacıyla özel tedbirler alındı.
Koparılması ve tahrip edilmesinin önlenmesi amacıyla demir korkuluklarla çevrilen kum zambaklarının bulunduğu alanda 'Kum zambağı koparmayınız' yazılı uyarıları levhaları da yer alıyor.
Öte yandan, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağını koparan veya zarar veren kişilere uygulanan 48 bin 625 lira para cezasının ise bu yıl 60 bin 163 lira olarak belirlendiği bildirildi.
Yetkililer, bitkiye zarar verenlerin ise ihbar edilmesini istedi.
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