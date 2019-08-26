1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2023 yılında doğal gaz ihtiyacının yüzde 20'si depolardan karşılanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 2023 yılında doğal gaz ihtiyacının yüzde 20'sini depolardan karşılayacağını söyledi
 26 Ağustos 2019 14:24
Yazdır
2023 yılında doğal gaz ihtiyacının yüzde 20'si depolardan karşılanacak

Enerji alanındaki yeni fırsatları ve geleceği tartışmak üzere tüm paydaşları bir araya getirip, enerji teknolojilerinin gelişimi ve stratejik yol haritaları gibi kritik konularda, daha iyi bir gelecek için stratejik çözüm ve hedeflerin oluşturulmasını amaçlayan Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı (WESCE'19) 26-28 Ağustos tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenleniyor.

Kongrenin Davutpaşa Kampüsü Kongre Salonu'nda yapılan açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Romanya Enerji Bakanı Prof. Dr. Anton Anton, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, eski Kanada Araştırma, Yenilikler ve Bilim Bakanı Dr. Reza Moridi, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de katıldı.

"3 buçuk milyar metreküp depolamadan 11 milyar metreküp seviyelerine çıkartmış olacağız"

Açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacı, tüketimi ve depolaması hakkında bilgiler verdi. Dünyada yapımı devam eden doğal gaz depolama projelerinin en büyüğünün Türkiye'de olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Hidrokarbon aramacılığında ülkemizde daha önce yapılamamışları başarırsak o zaman doğal gazı da istediğimiz seviyede çıkarırız ve doğal gazın kullanım oranlarında tekrar bir değişiklik söz konusu olur. Enerjide arz güvenliği ve vatandaşımıza kesintisiz arz anlayışıyla teknolojinin son imkanlarını ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. Dünyada yapımı devam eden doğal gaz depolama projelerinin en büyüğü Türkiye'de Tuz Gölü Yeraltı Doğal gaz Depolama Tesisi Genişletme Projesi'nin temellerini yakın bir zamanda attık. Bugün itibariyle 3 buçuk milyar metreküp olan doğal gaz depolama kapasitemizi 2023 yılında 11 milyar metreküp seviyelerine çıkartmış olacağız. Böylece 2023'teki ihtiyacımızın yüzde 20'sini depolarımızdan karşılıyor hale gelmiş olacağız."

"'Vanalar kapanacak mı' tartışmaları da tarihin tozlu sayfalarına gömüldü"

Bakan Dönmez ayrıca doğal gaz arz problemini de tamamen ortadan kaldırdıklarını söyledi. Türkiye'nin enerji alanındaki sorunlarına çözüm getirdiklerini ifade eden Dönmez, "Türkiye'nin enerji arz sorununu tamamen ortadan kaldırmış durumdayız. Bırakın böyle bir sorunu bu konu hakkındaki "Vanalar kapanacak mı?" tartışmaları da tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş oldu. Sadece doğal gaz altyapımızın iyileştirilmesi değil aynı zamanda kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğinin sağlanması adına da son yıllarda önemli hamlelerde bulunduk" dedi.

Dünya Enerji Stratejisi Kongresi'nde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da konuşma yaptı. Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de ortaklaşa yürüttüğü sondaj çalışmaları hakkında konuşan Bakan Taçoy, "Tüm dünyadaki gelişmeler değerlendirildiği zaman doğal gaz ile yapılacak üretimlerin bölgemize daha fazla fayda getireceği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu ve ülkemizin münhasır ekonomik bölgesi içinde yer alan doğal gaz arama çalışmaları bizler için yüksek önem arz etmektedir. Anavatan Türkiye'nin çıkmış olduğu bu yolda Kıbrıs Türk halkının da haklarını savunacak şekilde yapmış olduğu sondajın hayırlara vesile olmasını, Türkiye'mizin filosuna yeni kattığı ve Akdeniz'de mavi vatanda sondaj çalışmalarına devam eden Yavuz ve Fatih gemilerinin yollarının açık olmasını ve en erken zamanda ulaşılacak sonuçların her iki halka da yarar sağlayacağına yürekten inanmaktayız" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından kongreye katılan konuşmacılara plaket takdim edildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akşener: Cumhurbaşkanı talimat verirse ben de imzalarım
26 Ağustos 2019 14:15		 Bahçeli korkusunu yendi, yıllar sonra uçağa bindi
26 Ağustos 2019 14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya gidiyor
26 Ağustos 2019 13:05		 Erdoğan: Suriye'ye çok yakında kara birliklerimiz girecek
26 Ağustos 2019 12:49
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Malazgirt' mesajı
26 Ağustos 2019 10:15		 CHP'den Ahmet Türk'e destek ziyareti
26 Ağustos 2019 08:55
İBB'nin şirketlerine yeni atamalar
26 Ağustos 2019 08:53		 Yatırım yapana sıfır bürokrasi
26 Ağustos 2019 07:56
Malazgirt için gurur günü
26 Ağustos 2019 06:10		 26 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
26 Ağustos 2019 00:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:05 - Başkent'e artık ithal ağaç girmeyecek14:59 - Bu ilde okul servis ücretleri zam oranı belirlendi14:55 - Giresun'da serbest piyasada fındık sezona 16,50 liradan başladı14:45 - Sahte evrakla kiraladığı araçları çaldı14:42 - Ankara için deprem uyarısı... Çok sayıda aktif fay var14:35 - Ücretsiz YKS kursuyla başarıyı yakaladılar14:32 - 260 kişilik kontenjana 2 bin 500 başvuru14:30 - Yönetici ve öğretmenlere etüt merkezlerinde ders görevi verilebilir mi?14:24 - 2023 yılında doğal gaz ihtiyacının yüzde 20'si depolardan karşılanacak14:22 - Galataport İstanbul, mayıs ayında açılacak
14:18 - Bu bitkiyi koparmanın cezası 60 bin TL14:15 - Akşener: Cumhurbaşkanı talimat verirse ben de imzalarım14:10 - Bahçeli korkusunu yendi, yıllar sonra uçağa bindi14:08 - İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor14:05 - CHP Akçadağ İlçe Başkanına silahlı saldırı... İlçe başkanı yara almadı14:02 - Fast food kargaların da kolesterolünü artırdı13:56 - İsim karmaşıklığı nedeniyle 2 defa askerlik yaptı13:49 - Bal verimi son 10 yılın en düşük seviyesinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Dolar neden 6,40'ı gördü?
MEB'den yeni yönerge
Toplu sözleşmede Hakem Kurulu ne yapıyor?
Gece 6,38'i bulan dolar 5,80 TL'de sabitlendi
Faizsiz otomobil satışlarına yoğun ilgi
Memur-Sen bugün 81 ilde eylem yapacak!
'Namus için öldürdüm' diyen cani defalarca eşini aldatmış
5 general TSK'dan istifa etti iddiası
Akar'dan 5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin açıklama
'Aile hayatı kurmamış, boşanmaya karar veren hakimler var'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeni şarkı üretilememesi 2
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
şu an çalan şarkı 1
Metinalkan 3
şemsiye 2
kanepede uyanmak 1
EMİNE BULUT 5
abd nin bizim dostumuz olması 4
pes etmek yok 1
kışkırtmak 1
SON İLANLAR
Adana Seyhan SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Van İskele Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı
54. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 2 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk - Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Anadolu Üniversitesi 58 Öğretim Üyesi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam