2023 yılında doğal gaz ihtiyacının yüzde 20'si depolardan karşılanacak

Enerji alanındaki yeni fırsatları ve geleceği tartışmak üzere tüm paydaşları bir araya getirip, enerji teknolojilerinin gelişimi ve stratejik yol haritaları gibi kritik konularda, daha iyi bir gelecek için stratejik çözüm ve hedeflerin oluşturulmasını amaçlayan Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı (WESCE'19) 26-28 Ağustos tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenleniyor.

Kongrenin Davutpaşa Kampüsü Kongre Salonu'nda yapılan açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Romanya Enerji Bakanı Prof. Dr. Anton Anton, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, eski Kanada Araştırma, Yenilikler ve Bilim Bakanı Dr. Reza Moridi, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de katıldı.

"3 buçuk milyar metreküp depolamadan 11 milyar metreküp seviyelerine çıkartmış olacağız"

Açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacı, tüketimi ve depolaması hakkında bilgiler verdi. Dünyada yapımı devam eden doğal gaz depolama projelerinin en büyüğünün Türkiye'de olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Hidrokarbon aramacılığında ülkemizde daha önce yapılamamışları başarırsak o zaman doğal gazı da istediğimiz seviyede çıkarırız ve doğal gazın kullanım oranlarında tekrar bir değişiklik söz konusu olur. Enerjide arz güvenliği ve vatandaşımıza kesintisiz arz anlayışıyla teknolojinin son imkanlarını ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. Dünyada yapımı devam eden doğal gaz depolama projelerinin en büyüğü Türkiye'de Tuz Gölü Yeraltı Doğal gaz Depolama Tesisi Genişletme Projesi'nin temellerini yakın bir zamanda attık. Bugün itibariyle 3 buçuk milyar metreküp olan doğal gaz depolama kapasitemizi 2023 yılında 11 milyar metreküp seviyelerine çıkartmış olacağız. Böylece 2023'teki ihtiyacımızın yüzde 20'sini depolarımızdan karşılıyor hale gelmiş olacağız."

"'Vanalar kapanacak mı' tartışmaları da tarihin tozlu sayfalarına gömüldü"

Bakan Dönmez ayrıca doğal gaz arz problemini de tamamen ortadan kaldırdıklarını söyledi. Türkiye'nin enerji alanındaki sorunlarına çözüm getirdiklerini ifade eden Dönmez, "Türkiye'nin enerji arz sorununu tamamen ortadan kaldırmış durumdayız. Bırakın böyle bir sorunu bu konu hakkındaki "Vanalar kapanacak mı?" tartışmaları da tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş oldu. Sadece doğal gaz altyapımızın iyileştirilmesi değil aynı zamanda kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğinin sağlanması adına da son yıllarda önemli hamlelerde bulunduk" dedi.

Dünya Enerji Stratejisi Kongresi'nde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da konuşma yaptı. Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de ortaklaşa yürüttüğü sondaj çalışmaları hakkında konuşan Bakan Taçoy, "Tüm dünyadaki gelişmeler değerlendirildiği zaman doğal gaz ile yapılacak üretimlerin bölgemize daha fazla fayda getireceği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu ve ülkemizin münhasır ekonomik bölgesi içinde yer alan doğal gaz arama çalışmaları bizler için yüksek önem arz etmektedir. Anavatan Türkiye'nin çıkmış olduğu bu yolda Kıbrıs Türk halkının da haklarını savunacak şekilde yapmış olduğu sondajın hayırlara vesile olmasını, Türkiye'mizin filosuna yeni kattığı ve Akdeniz'de mavi vatanda sondaj çalışmalarına devam eden Yavuz ve Fatih gemilerinin yollarının açık olmasını ve en erken zamanda ulaşılacak sonuçların her iki halka da yarar sağlayacağına yürekten inanmaktayız" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından kongreye katılan konuşmacılara plaket takdim edildi.