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260 kişilik kontenjana 2 bin 500 başvuru

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun 2019- 2020 akademik yılı Özel Yetenek Sınavına, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yaklaşık 2 bin 500 kişi başvurdu. Başvurusu kabul edilen 2 bin 170 adaydan başarılı olan 260 öğrenci yüksekokulda eğitim görmeye hak kazanacak
 26 Ağustos 2019 14:32
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260 kişilik kontenjana 2 bin 500 başvuru

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği bölümlerine alınacak 64 kadın, 40 milli sporcu, 8 şehit gazi yakını ve 26 engelli olmak üzere 260 öğrenciyi belirlemek için özel yetenek sınavı yapılıyor.

Üniversitenin kapalı spor salonunun ev sahipliği yaptığı ve üç gün boyunca sürecek sınavlara katılan yaklaşık 2 bin 170 aday, zamana karşı yarışarak; basketbol, voleybol, futbol, hentbol, takla, koşu ve sıçrama duraklarından oluşan parkurda ter döküyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden bireysel ve toplu halde Bayburt'a gelen binlerce öğrenci sınavda renkli görüntüler oluşturdu.

Bayburt Üniversitesi BESYO Müdür Vekili Doç. Dr. Murat Kul yaptığı açıklamada Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun her geçen yıl yükselen bir grafiğe sahip olduğunu dile getirdi. 2 bin 170 adayın sınavda ter dökeceğini aktaran Kul, "Geçen yıl 600 dolaylarında olan aday başvurumuz bu yıl 2 bin 444 oldu. Onaylanan ve sınava kabul edilen aday sayımız ise 2 bin 170 dolaylarında. Bu sayının içerisinde milli sporcu ve şehit gazi yakınlarımıza ayırdığımız kontenjanımız da mevcut. Yine engelli öğrenciler için de olanak sağladık" dedi.

Rektörlük ve Genel Sekreterliğin de destekleriyle yüksekokulun öğrenciler için cazip geldiğini belirten Kul, "Şu anda her geçen gün Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu trendi yükselen, performansı artan bir yüksekokul olma yolunda ilerliyor. Çünkü hem akademik personel sayısının artması hem yüksekokulun bölümlerinin aktifleşmesi bu oranı da arttıracaktır. Bundan sonra daha kalabalık olmasını bekliyoruz. Daha seçici sınavlar yaparak hem Bayburt Üniversitesine hem Bayburt'a sportif eğitim anlamında destek vermeyi düşünüyoruz. Bu bağlamda sayın rektörümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu destek hem üniversitemizi hem Bayburt'u en güzel temsil etmemizi sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
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