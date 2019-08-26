Ücretsiz YKS kursuyla başarıyı yakaladılar

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünce geçen eğitim öğretim yılında lise mezunları için açılan ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursuna katılan 450 öğrenciden 356'sı bir bölüme yerleşmeyi başardı.

İl Milli Eğitim Müdürü İlker Köstereloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik durumu iyi olmayanlar için açılan kurslara katılanlardan geçen eğitim öğretim döneminin sonunda tıp fakültelerine 12, hukuk fakültelerine 5, mühendislik fakültelerine 34, eczacılık fakültelerine 6, diş hekimliği fakültelerine 3 öğrenci gönderdiklerini söyledi.

Dördüncü yılını tamamlayan kursta her yıl başarı oranını artırdıklarını dile getiren Kösterelioğlu, "Geçen eğitim öğretim yılında üniversiteye yerleşme oranımız yüzde 67 iken, bu yıl yüzde 79'lara ulaştık. Geçen eğitim öğretim yılında 450 öğrenciden 356'sı bir bölüme yerleşmeyi başardı. Bu artış ilimizde kurs merkezinin tanınırlığını artırdı. Bu başarıda öğretmen arkadaşlarımızın tecrübelerini aktarmaları önemli rol oynamaktadır. Bu kursların temel hedefi hem aileleri maddi külfetten kurtarmak hem de öğrencilerimizin sınava daha iyi hazırlanmasını sağlamak." dedi.

- Aileler bizi arayıp teşekkür ediyor

Kurs ücretsiz olduğu için ailelerin önce ön yargıyla yaklaştığını fakat başarıyı görünce çocuklarını kursa kaydettirmek istediklerini anlatan Kösterelioğlu, şunları kaydetti:

"Çocuğu üniversiteye yerleşen çoğu aile arayıp teşekkür ediyor. Başarının sırrı, öğrenci öğretmen uyumu. Öğretmenlerimiz kendini ispatlamış, işinde uzman tecrübeli kişiler. Öğrencilerimiz de buraya üniversite kazanma bilinciyle gelip tamamen konsantre şekilde hedefe yürüyor. Bugün tıp fakültesi, hukuk fakültesi, siyasal bilimler fakültesi gibi saygıdeğer üniversite ve bölümler kazanmış öğrencilerle birlikteyiz. Onlara dediğimiz, kazandınız ama her şey bitmedi, hatta yeni başlıyor. Öğrencilerimize hayatta başarılı olmak için her zaman kendilerini geliştirip donatmalarını tavsiye ediyorum."

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Tuba Özata ise kendisine bu imkanı sunanlara teşekkür ederek, "Arkadaşlarımın önerisiyle öğrendim burayı. Hedefim tıp fakültesini kazanmaktı ve buna ulaştım. Hocalarımız hepimize karşı çok ilgiliydi. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.