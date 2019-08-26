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Giresun'da serbest piyasada fındık sezona 16,50 liradan başladı

Giresun'da, serbest piyasada 2019 ürünü fındığın kilogramı 16,50 liradan satılmaya başlandı
 26 Ağustos 2019 14:55
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Giresun'da serbest piyasada fındık sezona 16,50 liradan başladı

Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede 3 Ağustos'tan itibaren hasat edilen yeni mahsul fındığın, bugünden itibaren pazarda yerini aldığını söyledi.

Yağışlı havanın sona ermesinin ardından kurutulan fındıkların pazara indirilmeye başlandığını aktaran Karan, sezon açılış fiyatının serbest piyasada 16,50 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Karan, fiyatın yüksek olmasında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve FİSKOBİRLİK'in piyasaya girmesinin önemli etken olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"TMO bu sezon piyasaya erken girdi. Yine FİSKOBİRLİK de alım yaparak çiftçiye alternatif oluşturdu. Pazarda ortaya çıkan 16,50 liralık rakam, 17 liradan ürün kabul eden TMO'ya yakın bir fiyat. FİSKOBİRLİK de pazardaki rakamın 25 kuruş üzerindeki fiyattan fındık kabul ediyor."

Karan, çiftçilerden piyasayı iyi takip etmelerini isteyerek, emanete ürün bırakmamaları uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı
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