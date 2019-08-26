Manisa'da JES protestosu: 26 gözaltı
|26 Ağustos 2019 15:20
|Yazdır
Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalle sakinlerinin Jeotermal Elektrik Santrali (JES) protestosuna jandarma ve polis ekipleri müdahale etti, 26 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıbektaşlı Mahallesi'nde özel bir firma tarafından kurulması planlanan JES'e karşı yolu kapatan mahalle sakinleri, santral şantiyesine gidecek tırların geçişine izin vermedi.
CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Bekir Bakırlıoğlu, CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık ve sivil toplum örgütleri ile çevrecilerin destek verdiği grup, jandarma ve polis ekipleri tarafından yolu açmaları için uyarıldı.
Güvenlik güçlerine taş atarak yanıt veren gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.
Biber gazından etkilenen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile başlarına taş isabet etmesi sonucu hafif yaralanan 3 asker hastaneye kaldırıldı, 26 kişi gözaltına alındı.
Milletvekili Başevirgen ile Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gerginliğin devam ettiği mahallede güvenlik güçlerinin bekleyişi sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bayraklı'da dinleme cihazı şüphelileri serbest bırakıldı
26 Ağustos 2019 17:45
|Kiralık otomobilleri çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
26 Ağustos 2019 17:26
|Ardahan'da bir kadın ahırda ölü bulundu
26 Ağustos 2019 16:53
|Bahşiş zarfı kavgasında 4 kişi bıçaklandı
26 Ağustos 2019 16:41
|Sokaktaki kavgada yoldaki küçük ezel'in boğazına makas saplandı
26 Ağustos 2019 16:25
|Bekçilik mülakatı için Kastamonu'ya gelen genç kazada öldü
26 Ağustos 2019 15:58
|Çalıştığı iş yerini soymak için çilingir çağırdı
26 Ağustos 2019 15:53
|Kadın avukat boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından darbedildi
26 Ağustos 2019 15:42
|Kadın yolcunun düşerek öldüğü minibüsün şoförü tutuklandı
26 Ağustos 2019 15:10
|CHP Akçadağ İlçe Başkanına silahlı saldırı... İlçe başkanı yara almadı
26 Ağustos 2019 14:05