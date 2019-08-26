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İstanbul'da bu yollar 30 gün kapalı kalacak

Eminönü-Alibeyköy Tramvay altyapı deplase (taşıma) çalışması sebebiyle Atatürk Caddesi ile Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün süreyle trafiğe kapalı kalacak
 26 Ağustos 2019 15:38
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İstanbul'da bu yollar 30 gün kapalı kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için altyapı deplasesi kapsamında Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı'nın bugünden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu. Bu nedenle Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 26.08.2019 Pazartesi gününden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Bölgede trafik, haritada gösterilen Kıryokuşu Sokak, Nihan Sokak ve Ceylan Sokak üzerinden çift yönlü olarak aksamadan işleyecek. Kapatılan yol havadan görüntülendi. Kapatılan yollar nedeniyle sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Alibeyköy Atatürk Caddesi'ni transit olarak kullanacak araçların ise, alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarını kullanmaları tavsiye ediliyor.

DHA
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