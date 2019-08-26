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Çalıştığı iş yerini soymak için çilingir çağırdı

Beşiktaş'ta bir şirkette şoförlük yapan kişi ofise çilingir çağırarak iş yeri sahibine ait kasayı soydu
 26 Ağustos 2019 15:53
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Çalıştığı iş yerini soymak için çilingir çağırdı

Beşiktaş'ta bir şirkette şoförlük yapan kişi ofise çilingir çağırarak iş yeri sahibine ait kasayı soydu. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Hırsızlık anları ve şüphelinin çağırdığı çilingire para vermesi görüntülere yansıdı.

ŞOFÖR PATRONUN KASASINI ÇİLİNGİR ÇAĞIRARAK SOYDU

Olay, Beşiktaş Adnan Soygun Caddesi üzerinde iş hanının içinde bulunan bir yağ pazarlama ofisinde 20 Haziran tarihinde meydana geldi. İş yeri sahibi A.S.'nin şoförü olarak çalışan Ali E.(38) çalıştığı ofise çilingir çağırdı. İş yeri sahibinin kasasını çağırdığı çilingire açtırarak içinde bulunan 47 bin lira, 20 bin dolar, 5 bin 300 euro ve ziynet eşyası çaldı. Kasayı açmaya gelen çilingirin ofis çalışanı olarak bildiği Ali E.'den şüphelenmediği öğrenildi. Şüpheli kasayı boşalttıktan sonra kasanın şifresini değiştirip eski yerine koydu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine polis ekipleri hırsızı yakalamak için harekete geçti. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması ve takibi sonucu 22 Ağustos Perşembe günü yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliğinin yaptığı soruşturmada Ali E.'nin 3 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İş yeri sahibinin şoförlüğünü yapan Ali E.'nin ofisin boş olduğu zamanda çilingir çağırıp patronun kasasını açtırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kasanın açılmasının ardından Şüphelinin çilingire para uzatması ve kasadaki paraları alma anı görüldü. Şüpheli paraları tek tek sayarak poşetledi.
DHA
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