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Bekçilik mülakatı için Kastamonu'ya gelen genç kazada öldü

Sakarya'dan Kastamonu'ya bekçilik sınav alım mülakatına gelen genç, Araç ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti
 26 Ağustos 2019 15:58
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Bekçilik mülakatı için Kastamonu'ya gelen genç kazada öldü

Edinilen bilgiye göre, Sakarya'dan Kastamonu'ya gelen Abdullah Kurt (27) idaresindeki 54 D 8688 plakalı otomobil, Kastamonu-Araç kara yolu Kanlıgöl Mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Abdullah Kurt ile araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Muhammet Akdaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammet Akdaş kurtarılamadı. Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerince incelemelerde bulundu.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Muhammet Akdaş'ın Sakarya'dan Kastamonu'ya bekçilik sınavı mülakatlarına katılmak üzere geldiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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