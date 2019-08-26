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DGS tercih kılavuzu güncellendi

ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu güncelledi
 26 Ağustos 2019 15:57
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DGS tercih kılavuzu güncellendi

2019-DGS Tercih İşlemleri: Tablo-2'de Yer Alan Açık Öğretim Lisans Programlarının Güncellenmesi

2019-DGS Tablo-2'de açık öğretim lisans programlarına geçiş yapabilecek ön lisans programları ilgili Üniversiteler tarafından güncellenmiştir.

Tablo-2, yeni haliyle ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Bu güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken Tablo-2'de yapılan güncellemeleri esas almaları gerekmektedir.

2019-DGS adaylarına duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Güncellenen Tablo 2 için TIKLAYINIZ

Memurlar.Net
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