DGS tercih kılavuzu güncellendi
ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu güncelledi
|26 Ağustos 2019 15:57
|Yazdır
2019-DGS Tercih İşlemleri: Tablo-2'de Yer Alan Açık Öğretim Lisans Programlarının Güncellenmesi
2019-DGS Tablo-2'de açık öğretim lisans programlarına geçiş yapabilecek ön lisans programları ilgili Üniversiteler tarafından güncellenmiştir.
Tablo-2, yeni haliyle ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Bu güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken Tablo-2'de yapılan güncellemeleri esas almaları gerekmektedir.
2019-DGS adaylarına duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Güncellenen Tablo 2 için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|EGM, iki günlük denetimde, binlerce araca ceza kesti
26 Ağustos 2019 17:22
|Erzurum Teknik Üniversitesi'nden tartışmalı şekilde ilan iptali
26 Ağustos 2019 11:40
|Orman Bakanlığı'ndan 520 bin TL'lik sözleşme: Bitki çayı, nazarlık, kristal tül ve kolonya alındı
26 Ağustos 2019 09:28
|5 general TSK'dan istifa etti iddiası
26 Ağustos 2019 07:40
|Altın burunlu köpekler AFAD'da yetişiyor
25 Ağustos 2019 21:54
|Şemdinli Kaymakamı Edremit'e atandı
25 Ağustos 2019 21:40
|Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı
25 Ağustos 2019 20:23
|Orman ekiplerine 'devriye' talimatı
25 Ağustos 2019 15:50
|RTÜK, yapımcılarla 'şiddet ve istismarı' görüşecek
25 Ağustos 2019 15:43
|'Drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza
25 Ağustos 2019 15:20