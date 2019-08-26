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'Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı programlara katılmak üzere gittiği Ahlat'ta halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un sözlerine atıfta bulunarak "Haluk Dursun hoca Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız derdi. O bir tarihçiydi. Hocaydı. Ve Allah da emanetini ondan bir Ahlat dönüşünde aldı. Bize Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeme vazifesini miras bıraktı. Haluk Hoca biz de senin emanetine sahip çıkacağız; ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız" dedi
 26 Ağustos 2019 16:05
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'Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız'

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen programa katıldı.

Program dolayısıyla Okçular Vakfına ve vakfın yöneticilerine şükranlarını sunan Erdoğan, Okçular Vakfının bu yıl ki kutlama programını KKTC'den başlatmasıyla Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki dayanışmanın seviyesinin dost düşman herkese gösterildiğini söyledi.

Malazgirt Zaferi'nin 948'inci sene-i devriyesinin ülke ve millet için kutlu ve mübarek olmasını dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu irfan, hikmet ve aşkla yoğuranların destanına şahitlik etmek üzere bir kez daha Ahlat'tayız, Malazgirt'teyiz. Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklarda aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Az önce Ahlat Kabristanı'nı dolaştık, dualarımızı ettik. Ondan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki inşaatı ziyaret ettim. İnşallah önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bitmiş olacak. Ahlat böyle muhteşem bir esere kavuşmuş olacak. Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümünde cesaretleriyle, mücadeleleriyle Anadolu'yu bize ebedi vatan kılan şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Sultanların Şahı, Alperenlerin Serdarı, Anadolu'nun Fatihi, Malazgirt'in Muzaffer Komutanı Sultan Alparslan'ı hürmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Rabbim onları fedakarlıklarının karşılıkları olarak Resulü Ekrem efendimize komşu eylesin. Mevlam bizleri de son nefesimize kadar şehitlerimizin kutlu yolundan, sırat-ı müstakimden ayırmasın."

- "Haluk Dursun Hocamız geride eşsiz bir miras bıraktı"

Erdoğan, geçen hafta trafik kazasında yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a rahmet dileyerek, şunları söyledi:

"O da burayı kontrole gelmişti. Haluk Dursun Hoca, hep 'Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız' derdi. O bir tarihçiydi. Mevla'da ondan emanetini bir Ahlat yolculuğundan dönerken aldı. Ömrünün tamamını ilme, tarihe ve kültüre adayan Haluk Dursun Hocamız yetiştirdiği öğrencilerle, ilmi alandaki eserleriyle, bürokrasideki dürüstlüğü ve gayretiyle geride eşsiz bir miras bıraktı. Haluk Dursun Hoca bu dünyadan ayrılmadan önce bize 'Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırtmama' vazifesi de verdi. Ben de diyorum ki Haluk Hoca, inşallah bizler de hem devlet hem de sivil toplum olarak senin emanetine sahip çıkıp, Dicle'nin, Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırtmayacağız."

- "Aynı başarıyı tarihimize sahip çıkmada gösteremiyoruz"

Tarihin bir milletin hafızası olmasının yanı sıra istikbalinin de pusulası olduğunu ifade eden Erdoğan, "Geçmişini unutan, geçmişine sırtını dönen toplumlar, tıpkı kökleriyle bağı kopmuş ağaçlar gibi devrilmeye mahkumdur. Biz binlerce yıllık tarihi şanlı zaferlerle ilmek ilmek dokumuş bir devletiz. Biz çağ kapatıp, çağ açan fetihlere imza atmış bir milletiz. Tarih yazan, tarihe damga vuran bir millet olarak maalesef aynı başarıyı tarihimize sahip çıkma hususunda gösteremiyoruz. Evlatlarımıza tarih şuuru, kimlik bilinci kazandırmak konusunda halen pek çok eksiğimiz bulunuyor. Gençliğimiz Ahlat'ı, Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Buradan milletime sesleniyorum; Malazgirt'i görmeden, Ahlat'ı görmeden 'Türkiye'yi tanıyorum' demeyin. Buraları tanırsanız, Anadolu'yu tanırsınız." diye konuştu.

Ahlat'ın Türk tarihinde tekabül ettiği yerin çok çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, şehrin Anadolu'nun kapısı ve Türkiye'nin tapusu addedildiğini vurguladı.

- "Ahlat, Kubbet-ül İslam unvanına sahiptir"

Osmanlı'nın Ahlat'ı "ata şehir" olarak gördüğünü anımsatan Erdoğan, Ahlat'ın Belh ve Buhara ile birlikte Kubbet-ül İslam unvanına sahip yegane belde olduğuna değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplam 8 bin 200 ecdat mezarının bulunduğu Selçuklu Kabristanı'ndaki her bir şahide, her bir kitabe aynı zamanda bizim bu topraklardaki binlerce yıllık varlığımızın hafıza kayıtlarıdır. Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi'den önce son otağını burada kurmuş, Kutalmışoğlu Süleyman Bey Anadolu'nun fethini buradan planlamıştır. Osmanlı'yı kuran Kayı Aşireti yıllarca Ahlat'ta yaşamış, Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi yine burada doğmuştur. Tarihimiz boyunca Ahlat'ta alimler, arifler ve gönül erleri Anadolu'ya İslam mührünün vurulmasında çok büyük rol oynamışlardır. 1. Dünya Harbi esnasında Ermeni çetelerinin ağır zulmüne uğrayan Ahlat, Milli Mücadelenin en büyük destekçilerinden biri olmuştur."
Anadolu Ajansı
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