Kazada ölen babanın son paylaşımı yürek burktu
|26 Ağustos 2019 16:10
|Yazdır
Konya'da bugün geçirdiği kazada hayatını kaybeden Şanlıurfalı babanın 4 gün önce trafik kazasında ölen oğlu için sosyal medyadaki son paylaşımı yürek burktu.
Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak götürülen otomobile tırın çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazadan dram çıktı.
Kazada ölen tarım işçisi Vedat Ceylan'ın (26) 4 gün önce Konya'daki başka bir trafik kazasında 1 yaşındaki oğlu Rohat Ceylan'ı kaybettiği öğrenildi.
Çocuğunun cenaze ve taziye işlemlerini gerçekleştirdiği memleketi Şanlıurfa'dan işine dönmek üzere Konya'ya doğru yola çıkan Ceylan, sosyal medya paylaşımında bulundu.
Ölen evladının fotoğrafına yer verdiği son paylaşımında Ceylan, "Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet. En yakın zamanda baban yanında olacak. Rohatım." ifadelerini kullandı.
Ceylan, paylaşımından kısa bir süre sonra geçirdiği trafik kazasında beraberindeki 2 kişiyle hayatını kaybetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|UBER mağdurları: Hayata tutunmakta zorluk çekiyoruz
26 Ağustos 2019 17:41
|Sıra gecesi Guinnes rekoru için düzenlenecek
26 Ağustos 2019 17:25
|Üzerinden geçerken köprü çöktü: 2 yaralı
26 Ağustos 2019 17:12
|'İlklerin' köprüsü 3 yaşında
26 Ağustos 2019 16:59
|İstanbul'da bu yollar 30 gün kapalı kalacak
26 Ağustos 2019 15:38
|Bu bitkiyi koparmanın cezası 60 bin TL
26 Ağustos 2019 14:18
|İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor
26 Ağustos 2019 14:08
|Fast food kargaların da kolesterolünü artırdı
26 Ağustos 2019 14:02
|İsim karmaşıklığı nedeniyle 2 defa askerlik yaptı
26 Ağustos 2019 13:56
|Bal verimi son 10 yılın en düşük seviyesinde
26 Ağustos 2019 13:49