HDP'li Temelli'den Kılıçdaroğlu'na 'kayyum' ziyareti

Görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. CHP heyetiyle yapılan görüşmede başta kayyımlar olmak üzere demokrasi ittifakı, yeni anayasa ve yargı reformu gibi pek çok konu ele alınarak değerlendirildi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Karşılıklı değerlendirmelerde, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atamalarının bir siyasi darbe olduğunda hemfikir olunmuştur. Demokratik ilke ve değerleri savunan kararlı bir ortak tutumun önemine vurgu yapılmıştır. Verimli geçen görüşmede, muhalefetin ülkenin bütün önemli meselelerinde istişare içinde olmasının ve birlikte çözüm arayışının değerli olduğu belirlenmiştir."