HDP'li Temelli'den Kılıçdaroğlu'na 'kayyum' ziyareti
|26 Ağustos 2019 16:48
|Yazdır
Görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. CHP heyetiyle yapılan görüşmede başta kayyımlar olmak üzere demokrasi ittifakı, yeni anayasa ve yargı reformu gibi pek çok konu ele alınarak değerlendirildi.
Görüşme sonrası yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Karşılıklı değerlendirmelerde, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atamalarının bir siyasi darbe olduğunda hemfikir olunmuştur. Demokratik ilke ve değerleri savunan kararlı bir ortak tutumun önemine vurgu yapılmıştır. Verimli geçen görüşmede, muhalefetin ülkenin bütün önemli meselelerinde istişare içinde olmasının ve birlikte çözüm arayışının değerli olduğu belirlenmiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP ilçe başkanı: HDP kardeş partimizdir
26 Ağustos 2019 16:20
|'Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız'
26 Ağustos 2019 16:05
|2023 yılında doğal gaz ihtiyacının yüzde 20'si depolardan karşılanacak
26 Ağustos 2019 14:24
|Akşener: Cumhurbaşkanı talimat verirse ben de imzalarım
26 Ağustos 2019 14:15
|Bahçeli korkusunu yendi, yıllar sonra uçağa bindi
26 Ağustos 2019 14:10
|Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya gidiyor
26 Ağustos 2019 13:05
|Erdoğan: Suriye'ye çok yakında kara birliklerimiz girecek
26 Ağustos 2019 12:49
|TBMM Başkanı Şentop'tan 'Malazgirt' mesajı
26 Ağustos 2019 10:15
|CHP'den Ahmet Türk'e destek ziyareti
26 Ağustos 2019 08:55
|İBB'nin şirketlerine yeni atamalar
26 Ağustos 2019 08:53