Dolar ve Euro'da gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|26 Ağustos 2019 17:08
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7660
|5,7670
|5,7950
|5,7960
|Avro
|6,3850
|6,3860
|6,4440
|6,4450
|Sterlin
|7,0310
|7,0660
|7,0570
|7,0930
|İsviçre Frangı
|5,8400
|5,8690
|5,9020
|5,9320
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7300
|5,7900
|5,7600
|5,8200
|Avro
|6,3300
|6,4000
|6,3900
|6,4600
|Sterlin
|6,9450
|7,1100
|6,9730
|7,1490
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