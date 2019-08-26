Çeyrek altın günü 465,00 TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 465,00 liradan işlem gördü
|26 Ağustos 2019 17:15
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,18 artışla 285,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 465,00 lira, Cumhuriyet altını 1.903,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,18 yükselişle 285,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|279,50
|279,70
|285,60
|285,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.842,00
|1.863,00
|1.882,00
|1.903,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|255,00
|259,00
|260,50
|264,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.800,00
|1.820,00
|1.839,00
|1.859,00
|Yarım Ziynet
|900,00
|910,00
|920,00
|930,00
|Çeyrek Ziynet
|450,00
|455,00
|460,00
|465,00
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