EGM, iki günlük denetimde, binlerce araca ceza kesti

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile 24 ve 25 Ağustos'ta hız denetimi yaptıklarını duyurdu. Denetimler neticesinde 23 bin 719 araca ceza kesildi.

EGM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama

Trafik kazalarının oluşumunda %36 gibi büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla; 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı "Hız Denetimleri" gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde;

31.783 araç/sürücü denetlendi,

22.037 hız ihlali tespit edildi,

Bu ihlallerden %61,9'u ihlal yapan araçların durdurulması ve sürücülerinin bilgilendirilmesi suretiyle, %38,1'i ise araçların tescil plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü,

313 araç trafikten men edildi,

11 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı,

Toplam 23.719 trafik kural ihlali tespit edildi ve işlem yapıldı.

Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve gerçekleştirilen bu denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak belirlenen aralıklarla sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatırız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.