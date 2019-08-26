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Okullarda bağış soruşturması: İdarecilere ceza

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; gelen şikayetler üzerne 55 adet inceleme soruşturma başlatıldı. 7'si sonuçlandı. 3 idareciye idareclk görevinin alınması teklif edildi, 4 idareciye de disiplin cezası verildi. 48 dosyanın soruşturması halen devam etmektedir
 26 Ağustos 2019 17:59
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Okullarda bağış soruşturması: İdarecilere ceza

Okullarda bağış adı altında kayıt parası alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; gelen şikayetler üzerne 55 adet inceleme soruşturma başlatıldı. 7'si sonuçlandı. 3 idareciye idareclk görevinin alınması teklif edildi, 4 idareciye de disiplin cezası verildi. 48 dosyanın soruşturması halen devam etmektedir.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması;

"OKULLARDA BAĞIŞ ADI ALTINDA KAYIT PARASI TOPLANMASI"

BASIN AÇIKLAMASI (2019-47)

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının açılışına hazırlandığımız bu günlerde; Valiliğimize yapılan çeşitli başvurular ve basında yer alan bazı haberlerde; okul idareleri tarafından öğrenci kayıtları sırasında bağış adı altında velilerden kayıt parası talep edildiği iddia edilmiştir.

Anayasa'nın 42'nci maddesi "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır" hükmünü emreder.

Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin Birlik Gelirleri başlıklı 15'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, 'Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez' hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir. Bu konuda yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında Valiliğimizce toplam 55 adet inceleme/soruşturma başlatılmıştır.

Bunlardan 7'si sonuçlandırılmış olup, 3 idareciye "idarecilik görevinin alınması" teklifi getirilmiş, 4 idareciye de muhtelif disiplin cezaları verilmiştir. 48 dosyanın soruşturması halen devam etmektedir.

Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir.

Yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, Valiliğimize ulaşan ihbar ve şikayetler ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 26.08.2019
Memurlar.Net
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