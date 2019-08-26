FETÖ 'mahrem askeri yapılanması' operasyonunda 4 tutuklama
|26 Ağustos 2019 18:07
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Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri ve "ardışık periyodik arama" yöntemiyle haberleştikleri belirlenen 11 ilde 8'i muvazzaf 11 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya'da 21 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmış, bir şüpheli de daha sonra yakalanmıştı.
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