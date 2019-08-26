Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu
|26 Ağustos 2019 18:23
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