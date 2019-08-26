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Akupunktur sayesinde ağrılarından kurtuluyorlar

KAEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 600 hastaya akupunkturla migren, baş dönmesi, bel fıtığı, boyun fıtığı, obezite ve sigara bıraktırma tedavisi uygulanarak yüksek oranda başarı sağlandı
 26 Ağustos 2019 19:04
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Akupunktur sayesinde ağrılarından kurtuluyorlar

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında 600 hastaya akupunkturla migren, baş dönmesi, bel fıtığı, boyun fıtığı, obezite ve sigara bıraktırma tedavisi uygulandı.

Hastanenin Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Polikliniği bünyesinde geçen yıl eylül ayında açılan akupunktur birimine migren, baş dönmesi rahatsızlıkları, bel fıtığı, boyun fıtığı, obezite ve sigara bırakma talebiyle 600 hasta müracaat etti. Hastalara 900 seans akupunktur tedavisi uygulanarak olumlu gelişme sağlandı.

KAEÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi ve akupunktur uzmanı Yusuf Koçak, AA muhabirine, tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında geçen yıl eylül ayından itibaren hastanede akupunktur, hacamat ve ozon tedavisi uygulandığını söyledi.

Müracaat eden hastaların 600'üne akupunktur tedavisi uyguladıklarını belirten Koçak, bu uygulamada genel muayene, kulak muayenesi ve kulak dedeksiyonu ile rahatsızlığın durumu ve uygulanacak yöntemi belirlediklerini vurguladı.

İşleme önce hastaların hikayelerini dinleyerek başladıklarını anlatan Koçak, şu bilgileri verdi:

"Ağırlıklı hastalarımız migren ve baş ağrısı hastaları. Hastalarımıza bir hedef belirliyoruz. Ana hedefimiz ağrılarının sıklık, şiddet ve süresini yarı yarıya azaltmak. Hastalarımızın yüzde 80'inde bu hedefimizi yakalıyoruz. İkinci hedefimiz ise ağrılarından tamamen kurtarmak. Hastalarımızın yüzde 50'sinde de bu hedefe ulaşıyoruz. Yine polikliniğimizde obezite, sigara bağımlılığı gibi durumlar için de tedavi uyguluyoruz. Bu durumlarda hastanın iş birliği ve uyumu çok önemli. Şayet hasta iyi bir iş birliği kurar ise bu alanlarda da tedavi başarımız oldukça yüksek."

Akupunktur polikliniğinde ağırlıklı olarak kulak akupunkturu kullandıklarını, zaman zaman ihtiyaç halinde vücut ve diğer mikrosistem akupunkturunu da uyguladıklarını dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

"İlk defa kulağın muayenesiyle başlıyoruz. Kulak bize modern tıpta olmayan ama geleneksel tıpta çok kullandığımız hasta ile ilgili çok değerli bilgiler veriyor. Kulağın şekli, üzerindeki damarların durumu, pütürlerin şekli farklı bilgiler veriyor. Kulakta reaktif noktaları kontrol ederek hastanın rahatsızlığı ile ilgili bilgi ediniyoruz. Cihazın da yardımıyla hastalığı etkileyen noktaları buluyoruz. Bulduğumuz noktalara duruma göre klasik geçici Çin iğneleri veya kalıcı ASP iğneleri uyguluyoruz. ASP iğneler hastanın bağışıklık sisteminin gücüne göre kendiliğinden düşüyor. Biz müdahale etmiyoruz. Güçlü bağışıklık sistemi varsa 3 güne bu iğneler düşüyor, zayıf bir bağışıklık sistemi ya da bir sıkıntısı varsa yaklaşık 3 haftada düşüyor. Yapılan işlemin olumsuz ciddi hiçbir yan etkisi yok."
Anadolu Ajansı
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