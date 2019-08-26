1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kastamonu'da açık alanda 'alkol' yasağı kararı

Kastamonu Valiliği, kent sınırları içinde açık alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alınmasını yasakladı.
 26 Ağustos 2019 19:24
Yazdır
Kastamonu'da açık alanda 'alkol' yasağı kararı

Kastamonu Valiliği, kent sınırları içinde açık alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alınmasını yasakladı.

Vali Yaşar Karadeniz, 'Kastamonu İl Sınırları İçerisinde Çevreyi Rahatsız Edecek Şekilde Açıkta Alkol Almanın Engellenmesine Dair Karar' yayımladı. Kentte huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, işlenen suçlarını aydınlatılması amacını taşıyan kararda şöyle denildi:

"Kastamonu il sınırları içerisinde, kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istirahatine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilen ve kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri ve benzeri ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde, çevresinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkında işlenen fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden işlem yapılacaktır."

İşte resmi karar;

*TIKLAYINIZ
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akupunktur sayesinde ağrılarından kurtuluyorlar
26 Ağustos 2019 19:04		 EGM, iki günlük denetimde, binlerce araca ceza kesti
26 Ağustos 2019 17:22
DGS tercih kılavuzu güncellendi
26 Ağustos 2019 15:57		 Erzurum Teknik Üniversitesi'nden tartışmalı şekilde ilan iptali
26 Ağustos 2019 11:40
Orman Bakanlığı'ndan 520 bin TL'lik sözleşme: Bitki çayı, nazarlık, kristal tül ve kolonya alındı
26 Ağustos 2019 09:28		 5 general TSK'dan istifa etti iddiası
26 Ağustos 2019 07:40
Altın burunlu köpekler AFAD'da yetişiyor
25 Ağustos 2019 21:54		 Şemdinli Kaymakamı Edremit'e atandı
25 Ağustos 2019 21:40
Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı
25 Ağustos 2019 20:23		 Orman ekiplerine 'devriye' talimatı
25 Ağustos 2019 15:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:03 - Memur-Sen 81 ilde basın açıklaması yaptı19:58 - Kayseri'de toplu ulaşıma zam19:53 - Emekli öğretmen evinde ölü bulundu19:48 - Salyangoz sıvısı çıkaran kadınlar üretime ortak oluyor19:43 - Feyzioğlu: Tutsaklara özgürlük bir DHKP-C dilidir19:38 - Manav poşetlerine talep patladı19:33 - Mesanesinde 220 gramlık tek parça taş çıktı19:28 - 1 ay sonra fark ettiler; Bora bebek ölümden döndü19:24 - Kastamonu'da açık alanda 'alkol' yasağı kararı19:20 - İBB, İSMEK'e 1676 öğretmen alacak
19:16 - İstanbul'da özel okul şoku! Öğrenciler ortada kaldı19:12 - İşte Eşi ve ailesini öldüren astsubay için istenen ceza19:08 - Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı19:04 - Akupunktur sayesinde ağrılarından kurtuluyorlar18:55 - Kavgada arada kalıp boynuna makas saplanan küçük Ezel felç kalacak18:50 - FETÖ'nün 36 yıllık sözde yöneticisi cezaevinde18:43 - 'THK iki misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı'18:30 - Denizde kaybolan gencin cesedi bir ay sonra bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Dolar neden 6,40'ı gördü?
Toplu sözleşmede Hakem Kurulu ne yapıyor?
MEB'den yeni yönerge
Gece 6,38'i bulan dolar 5,80 TL'de sabitlendi
Faizsiz otomobil satışlarına yoğun ilgi
Memur-Sen bugün 81 ilde eylem yapacak!
Akar'dan 5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin açıklama
'Namus için öldürdüm' diyen cani defalarca eşini aldatmış
5 general TSK'dan istifa etti iddiası
Akşener: Cumhurbaşkanı talimat verirse ben de imzalarım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kışkırtmak 1
Metinalkan 2
susmak 2
Kapı önü muhabbeti 4
Kararsızlık 1
iki lafın belini kırmak 1
leblebi 2
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
portakalcicegi2017 1
pes etmek yok 1
SON İLANLAR
Adana Seyhan SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Van İskele Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı
54. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 2 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk - Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Anadolu Üniversitesi 58 Öğretim Üyesi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam