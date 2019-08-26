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1 ay sonra fark ettiler; Bora bebek ölümden döndü

Abdurrahman ve Hatice Ar çiftinin 2.5 yaşındaki oğulları Bora Ar, annesi yemek yedirdiği esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu tartı pilini yuttu. Bora'nın yemek borusunda pil ancak 1 ay sonra farkedildi. 'Pilin yemek borusunu delmemesi olağanüstü bir durum' diyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, "Aileler, oyuncak, pil, toplu iğne gibi yabancı cisimlere karşı dikkatli olmalı. Oyuncak seçiminde üzerinde bulunan yaş uyarısı dikkate alınmalı" uyarısında bulundu.
 26 Ağustos 2019 19:28
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1 ay sonra fark ettiler; Bora bebek ölümden döndü

İstanbul'da yaşayan Abdurrahman ve Hatice Ar çiftinin oğulları 2.5 yaşındaki Bora'nın, mucize kurtuluşu çevresindeki herkesi şaşırttı. Anne Hatice Ar, yaklaşık bir ay önce oğlu Bora'yı yemek yedirmek üzere mama sandalyesine oturttu. Annenin yemeği hazırladığı esnada sandalyenin arkasında bulunan çekmeceyi açan küçük çocuk, oradan aldığı 25 kuruş büyüklüğündeki tartı pilini ağzına attı. Durumu fark edemeyen anne Ar, oğluna bir kaşık çorba verdi. Çorba ile birlikte pili yutan çocuk bir anda fenalaştı. Çocuğun nefes borusuna çorba kaçtığını düşünen aile, hemen müdahalede bulundu. Ertesi gün ateşi çıkan küçük çocuk, önce çocuk doktoruna götürüldü. Antibiyotik tedavisi görmesine rağmen katı gıda yutmakta güçlük çeken ve devamlı boğazının acıdığını söyleyen Bora, ailesi tarafından bu kez kulak, burun, boğaz hekimine götürüldü. Endoskopi yapılmasına karar verildi. Yapılan endoskopinin sonucu doktorları bile şaşkına çevirdi. Küçük çocuğun yemek borusuna yapıştığı tespit edilen tartı pili 1.5 saatte çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, "Pilin bir ay yemek borusunda kalması olağanüstü bir durum. Bu kadar zamanda yemek borusunu delebilirdi" diye konuştu.

ANNE: BİR AY BİZİM İÇİN ÇOK ZOR GEÇTİ

Kazayı ucuz atlattıklarını söyleyen anne Hatice Ar, yaşadıkları olayı şu sözlerle anlattı:

"Yaklaşık bir ay önce Bora'yı evde mama sandalyesine oturttum. Rutin bir şekilde mamasını yedirecektim. Pil de o esnada çekmecede duruyordu. Ben yemeği soğuttuğum sırada Bora o esnada pili almış. Yemeği soğutup bir kaşık verdiğimde hemen kusmaya başladı. Eşim müdahale etti. Bir şey çıkmayınca nefes borusuna ekmek ya da çorba gitti diye düşündük. Ertesi gün halsiz düşünce hasta olduğunu düşünerek acile başvurduk. Bir aylık süreç bizim için çok zorlu geçti. Sürekli sıvı tüketiyor, katı gıda yutamıyordu. Yemekleri çiğneyip çıkartıyordu. En son yemek borusuna bakılsın istedik. Bora boğazını göstererek sürekli 'acıdı' diyordu. Yapılan endoskopi esnasında pil yuttuğunu öğrendiğimde şok geçirdim. Böyle bir şey beklemiyordum. Bir ay boyunca nasıl durdu hiç bilmiyorum. Pil çıktığında simsiyah bir haldeydi. Büyük bir kaza atlattık. Hayati tehlikesi bizi çok üzdü. Şu an gayet iyi her şeyi yiyebiliyor. Eski hayatımıza geri döndük diyebiliriz."

BABA: PİL OLDUĞUNU DUYDUĞUMDA İNANAMADIM

Bora'nın yemek borusundaki cismin pil olduğunu ilk duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Baba Abdurrahman Ar, "İlk duyduğumda inanamadım ve bir hata olduğunu düşündüm. Pil kutu içinde bana verildiğinde şok oldum. Bu ihtimal aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Evde artık pil yok. Hepsini çöpe attık. İhtiyacımız olduğunda gidip alıyoruz. Bittiğinde de pilleri imha ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜMCÜL ENFEKSİYONLARA NEDEN OLABİLİRDİ"

Pilin bir ay boyunca yemek borusunda kalmasının mucize olduğunu ifade eden Emsey Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, "Bu olağanüstü bir durum. Bu kadar zamanda pil genellikle o bölgeyi deler. Yemek borusundan nefes borusuna açılabilir hatta göğüste ciddi ölümcül enfeksiyonlara neden olabilirdi. Bunların olmaması bizim için çok iyi ve şaşırtıcı bir durum. Bora'nın beslenmesi güzel ve sağlığına kavuştu. Kontrolleri de devam ediyor.

"YEMEK BORUSUNA SIKIŞAN CİSİM HIZLA ÇIKARTILMALI"

Yuvarlak pillerin ve ev içinde bulunan yabancı cisimlerin çocuğun hayatını tehdit ettiğini anlatan Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, "Çocuk bir yabancı cisim yutmuş ve tıkanma başlamışsa bu durumda acilen doktora gitmek gerekir. Eğer yutamama şikayeti varsa çocuğun yemek borusu tıkanmıştır. Özellikle yuvarlak piller çocukların hayatını tehdit eder. Yemek borusuna sıkışan cisim hızla çıkartılmalıdır. Çünkü özellikle pil o bölgeye ciddi zarar verir delinmelere yol açar, bölgeyi yakar, bazen çocuğun hayatını kaybetmesine bile yol açar. Cisim, nefes borusuna kaçtığında çocuğu karnından tutarak bastırmak gerekir. Akciğerdeki havayı dışarı çıkartmak önemlidir" dedi

OYUNCAK SEÇİMİNDE YAŞA DİKKAT

Ailelerin çocukları bu tür yabancı cisimlerden uzak tutmaları konusunda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Korkmaz şöyle devam etti:

"Çocuklar emeklemeye ve gezmeye başladıktan sonra ev içindeki cisimler onlar için hep risk faktörüdür. Çocuk bilinçlenene kadar aileler bu cisimlere karşı dikkatli olmalı, çocuğu göz önünden ayrılmamalıdır. Çocuk ağzına alacağı tüm cisimlerden uzak tutulmalıdır. Bu maddeler oyuncak, pil, toplu iğne olabilir. Hatta çocukların yakalarına takılan nazar boncuklarını bile yuttuğunu görmekteyiz. Aileler, çocuklarını kesinlikle küçük parçalı oyuncaklardan uzak tutulmalıdır. Yutulamayacak cisimler oyuncak olarak tercih edilmelidir. Oyuncak seçiminde üzerinde bulunan yaş ibaresine dikkat etmelidir. Çocuğa oyuncak alırken yaşına göre alınmalıdır. Küçük parçalı oyuncaklar kesinlikler alınmamalıdır. Oyuncakların üzerinde yaş aralığı yazıyor, buna dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra kuruyemişler çocuklar için büyük bir risk oluşturur. 4-5 yaşa kadar çocuklara bu yiyecekler verilmemelidir."
DHA
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