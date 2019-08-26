Mesanesinde 220 gramlık tek parça taş çıktı
|26 Ağustos 2019 19:33
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Elazığ'da, idrar yollarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran Haydar Şimşek'in (67), mesanesinde 10 santimetre çapında 220 gram ağırlığında taş olduğu ortaya çıktı. Taş yapılan ameliyatla Şimşek'ten alındı.Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde oturan Haydar Şimşek, 10 yıldır idrar yollarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Elazığ'da özel hastaneye başvurdu.
Hastanede görevli Prof. Dr. Mustafa Kemal Atikeler, tarafından yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından çekilen tomografi sonucunda Şimşek'in mesanesinde 10 santimetre boyutunda taş tespit edildi. Yapılan ameliyatla Şimşek'in mesanesindeki taş tek parça halinde çıkarıldı.
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Kemal Atikeler, taşın 10 santimetre çapında 220 gram ağırlığında olduğunu ifade ederek, "30 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en büyük mesane taşı diyebilirim. Yaklaşık 10 santimetre çapında. Bayağı büyük ve sert bir taş. Hastamızı ameliyat ettik ve mesanesindeki taşı çıkarttık. Hastamız şu an çok rahat ve yarın akşam taburcu edeceğiz" dedi.
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