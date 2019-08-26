Feyzioğlu: Tutsaklara özgürlük bir DHKP-C dilidir
|26 Ağustos 2019 19:43
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 7. Gün programında Pınar Ardor'un bugünkü konuğu Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ydu. Önemli açıklamalarda bulunan Fayzioğlu, milyonların merak ettiği yeni yargı reformu strateji belgesinin içeriğindeki önemli maddeleri anlattı. Feyzioğlu, tutuklu gazeteciler için 'tutsak' kelimesini kullananlara da çok sert çıktı.
'TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK' BİR DHKP-C DİLİDİR
Feyzioğlu, tutuklu gazeteciler için 'tutsak' kelimesini kullananlar içinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'Yargı reformunda o kadar önemli hükümler var ki; bu reformun çıkması için Temmuz ayına kadar şu küçük parmağının tırnağıyla katkıda bulunmayan, bizi yerden yere vuran bazıları bir taraftan da diyor ki; 'Gazetecilere özgürlük, Türkiye'de düşünceyi tutsak ettiler'. 'tutsak' kelimesini kullanıyorlari 'Tutsaklara özgürlük' diyorlar. Tutsaklara özgürlük bir DHKP-C dilidir. Tutsaklara özgürlük jargonunu bugün Tüğrkiye Cumhuriyeti mahkemeleri açısından kullanıyorsanız; siz hangi devlet adına konuşuyorsunuz? Ne demek tutsak?' Tutsak demek bir başka devletin esir aldığı kişidir. Bu PKK jargonudur DHKP-C jargonudur' şeklinde konuştu.
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