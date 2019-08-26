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Salyangoz sıvısı çıkaran kadınlar üretime ortak oluyor

İzmir'de 20 yıldır mermer blokları arasında çalışan ve ihracat yapan Gamze Atay, iki yıl önce kurduğu kuluçkahanesi olan ilk salyangoz çiftliğinde kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlıyor. Menderes ilçesinin kırsal mahallerinde eğitim verdiği kadınlarla birlikte salyangoz sıvısı çıkaran Atay, bu sayede üretilen kremleri tüm dünyaya pazarlıyor. İşlerini severek yapan kadınlar da artan üretim kapasitesiyle birlikte sürekli olarak çalışacakları günü bekliyor.
 26 Ağustos 2019 19:48
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Salyangoz sıvısı çıkaran kadınlar üretime ortak oluyor

İzmir'in Menderes ilçesinde kuluçkahanesi olan ilk salyangoz çiftliğini kuran Gamze Atay, doğadan toplanılanların aksine, katkılarından arınmış olan anaçlarla ürettiği salyangozları iç ve dış piyasaya sunuyor. Atay, Polonya'dan ithal ettiği 600 kilo salyangozu, kuluçkahenede 20 tonun üzerine çıkardı. Kadın girişimci Atay, şimdi hemcinsleri ile birlikte salyangozların sıvısını çıkararak hazırladığı krem ve serumları birçok ülkeye ihraç ediyor.

Çalışanları arasında genellikle kadınlara yer verdiğini söyleyen Atay, yaklaşık 6 aydır aynı ekiple çalıştığını belirterek, "Ekibimiz salyangozun sıvısını en doğru şekilde alarak yeni leke kremi, nemlendirici ile serumlarda kullanılmak üzere hammadde imal ediyor. Yaklaşık 6 aydır belli aralıklarla yaptığımız sağımlarda beraber oluyoruz. Geldikleri günden beri birçok konuda bilgi alıyorlar. Salyangozların ölmeden ve zarar görmeden en sağlıklı sıvıyı nasıl vereceklerine dair eğitim aldılar. Günlük olarak sigortaları ödeniyor ve belli miktarlarda yevmiye alıyorlar" dedi.

ÜRETİM ARTINCA SÜREKLİ ÇALIŞACAKLAR

Menderes'e bağlı köylerde yaşayan kadınlarla beraber çalıştıklarını anlatan Atay, salyangoz kremi ile ilgili gereken onayların alınıp seri üretime geçilmesinin ardından daha sık bir araya geleceklerini dile getirdi. Atay, yakın zamanda üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte birçoğunu kadrolu olarak işe almayı planladığını ifade etti. Kremi kullanmak isteyenleri sahtelerine karşı uyaran Atay son olarak şunları söyledi:

"Salyangozlar taşıyıcı varlıklardır. Ağır metalleri vücutlarında taşıyabilirler. Bu metaller insanlara geçerse çok tehlikeli olabilir. Biz bu sebeple saf kan bir türü getirdik. Hiçbir şerkilde tabiattaki hayvanı buraya sokmuyoruz. Salyangoz adını kullanarak kozmetik dünyasında para kazanmak isteyen bir sürü insan olmuş. Farklı kozmetik ürünler piyasaya sürülmüş. Bizim yetiştiricilik belgemiz, 3 farklı sağlık sertifikamız ve ihracat belgemiz var. Bizim ürünümüz doktor kliniklerinde satılıyor."

ANALI KIZLI ÇALIŞIYORLAR

Salyangoz sıvısı çıkaran ekibin en genç üyelerinden 17 yaşındaki Hurinur Tutluca da annesiyle birlikte geldiği çiftlikte evlerinin geçimine katkı sağladıkları için mutlu olduğunu dile getirdi. Lise bittikten sonra yaz tatilinde çalışmak için mevsimlik bir iş aradığını anlatan Tutluca, "Salyangozlarla ilgili bu işi duyunca hiç korkmadım. Aksine başlayınca çok sevdim. Çünkü hepsi çok tatlı hayvanlar. Onları çok seviyorum" dedi. Anne Ayşe Tutluca da kızıyla birlikte çalıştığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu iş çok güzel. Salyangozlarla ilgili hiç tedirginlik yaşamadım, zevkle yapıyoruz. Evin geçimine katkı sağlamak çok güzel. Analı kızlı çalışıyoruz" diye konuştu.

Daha önce birkaç kez kısa süreli işlerde çalıştığını anlatan ev kadını Pınar İçingir ise, "Evime katkı sağlamak amacıyla geldim. Bu işi severek yapıyoruz. Çünkü hayvanlara hiç zarar vermiyoruz. İleride işallah bu sayede sürekli çalışma imkanımız olur" dedi. Mervenur Saray da "Burada salyangozların sıvılarını alıyoruz. İşimizi onlara zarar vermeden ve incitmeden yapıyoruz. Gamze Hanım köyümüze geldi, bizi buldu. 6 aydır beraberiz, ona çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
DHA
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