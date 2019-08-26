Memur-Sen 81 ilde basın açıklaması yaptı
Memur-Sen Konfederasyonu 81 ilde eş zamanlı olarak yaptığı basın açıklamalarıyla Kamu Hakem Kurulu süreci ile devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde "emeğe saygı adalete davet" çağrısında bulundu.
|26 Ağustos 2019 20:03
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Memur-Sen Konfederasyonu 81 ilde eş zamanlı olarak yaptığı basın açıklamalarıyla Kamu Hakem Kurulu süreci ile devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde "emeğe saygı adalete davet" çağrısında bulundu.
1 Ağustos'ta başlayan ve 21 Ağustos itibariyle uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu Hakem Kuruluna taşınmıştı.
Uzlaşılan maddelerin hiç görüşülmemiş gibi Hakem kuruluna gitmesine tepki gösteren Memur-Sen, son olarak kamu görevlilerinin beklentilerini dile getirmek ve kazanımları arttırmak için 81 ilde dile getirdi.
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