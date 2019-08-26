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Ordulu çiftçilerin yüzü 'kaz'lar ile güldü

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında 40 çiftçiye 4 bin kaz dağıtıldı.
 26 Ağustos 2019 20:18
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Ordulu çiftçilerin yüzü 'kaz'lar ile güldü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinin Karapınar Mahallesi'ndeki mezbaha önündeki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, proje kapsamında ilk etapta orta ve yüksek kesimdeki ilçelerde uygun şartları taşıyan 40 çiftçinin her birine 80 dişi ve 20 erkek olmak üzere 100 kaz dağıttıklarını söyledi.

Kalkınmanın ilk olarak zihinlerde başladığını belirten Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen asfaltı, yolları, çöplerin temizliği ve ulaşım konularını görevimiz icabı yapmak zorundayız. Bunların haricinde ekonomik ve sosyal kalkınma da son derece önemli. Bu konuda Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak üretim odaklı kalkınma modeli kurmak istiyoruz." dedi.

Güler, tarım ve üretim konusunda kalkınmanın temel unsurunun, tarımın ve hayvancılığın ağırlık kazanması olduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda üretimin ne olduğunu en iyi bilenlerden biri olarak 50 yıldır üretim konusunda çalışmalar yapıyoruz. Onun için 'düşünen, üreten Ordu ve yarışan Ordu' modeli üzerinde çalışmalarımıza en gelişmiş ülkelerde olduğu gibi devam ediyoruz." diye konuştu.

Çiftçiler mutlu oldu

Projeden yararlanan Mesudiyeli çiftçi Serkan Bektaş ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin tarım projelerini takdir ettiğini vurguladı.

Daha önce Mesudiye ilçesinde 2 bin tavukla üretim yaptığını anlatan Bektaş, şunları söyledi:

"Köy yumurtası üretip satıyorduk. Mesudiye iklim şartları nedeniyle tavuğa müsait değil. Kaz için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Kaz yetiştiriciliği üretiminin karlı ve pazar piyasasında boşluk olduğunu gördük. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ordu Büyükşehir Belediyesi bu boşluğu değerlendirdi. Ordu'da bunu başarabileceğimize inanıyorum."

Kabadüz ilçesinden çiftçi Minel Arslan da ileriye dönük bu projeyle kaz çiftliği kurmayı düşündüğünü belirterek, ailesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in desteğiyle büyük çaplı bir çiftlik yapmayı planladığını kaydetti.

Hacer Arslan ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa yönelik çok önemli projelere imza attığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kazlar kanatlı hayvanlar içerisinde dirençli bir hayvan olduğu için yöremizde yetiştirilmeye uygun yapıya sahip. Bu projeyle maddi gelir elde etmek istiyoruz. Evimize destek olup daha büyük bir kaz çiftliği kurmak öncelikli hedeflerim arasında. Bu projenin herkese örnek olmasını diliyorum. Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyelerince çiftçilere kazları dağıtıldı.

Törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, daire müdürleri, davetliler ve çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı
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