Yaz tatilini öğrencileriyle film çekerek geçirdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 19 köyden taşımalı eğitim yapılan ortaokulda öğretmenlik yapan Muhammet Emin Altunkaynak, yaz tatilinde öğrencileriyle bir araya gelerek "Neml-i Kağıt" adlı 10. kısa filmini çekti.

İlçeye bağlı kırsal Başlamış Mahallesi'ndeki Başlamış Ceyhan Karasoy Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Altunkaynak, 4,5 yıl önce öğrencilerine derslerinde sunacağı eğitim videoları araştırdı. Dersine uygun video bulamayan Altunkaynak, bu eğitim videolarını amatör olarak kendi çekmeye başladı.

Zamanla sinemaya, kısa filme ilgi duyan ve öğrenci projelerinde kısa filmler çekmeye başlayan Altunkaynak, bugüne kadar 4'ü öğrenci projesi olmak üzere 10 kısa film çekti.

"Neml-i Kağıt" adlı kısa film çekti

Çeşitli yarışma ve festivallere katılan Altunkaynak, "Hak-İş Emeğe Saygı Kısa Film Yarışması", "1 Hadis 1 Film Kısa Film Yarışması", "Ahmet Uluçay Ulusal Kısa film Yarışması" ve "Türkiye Değer Ödülleri Kısa Film Yarışması"nda dereceler elde etti.

Altunkaynak, son olarak, tatil döneminde, senaryosunu yazıp, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, öğrenci Süleyman ile öğretmeni Hasan arasındaki ilişkiyi konu alan "Neml-i Kağıt" adlı kısa film çekti. Altunkaynak, filmin başrol oyuncusu olarak "özel eğitim öğrencisi" Yunus Onuk'u oynattı.

Muhammet Emin Altunkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıllık öğretmen olduğunu, 4,5 yıldır kısa filmler çektiğini belirtti.

"Yürüdüğüm yol kenarına fidanlar ve tohumlar dikiyorum"

Altunkaynak, kısa film çekerken pek çok açıdan zorlandığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle ben bir devlet memuruyum ve ilgilenmem gereken öğrencilerim var. Bunun dışında eşim ve yaşları küçük 2 çocuğum var. Bunların yanında bir de kısa filmle ilgilenmek insanı yoruyor ancak bu severek yaptığınız ve tutkuyla bağlandığınız bir şeyse buna zaman ayırabiliyorsunuz. Ben bu alanda kendimi geliştirmek için İstanbul'da bir film akademisine kayıt oldum. Akademi 7 ay sürdü, 7 ay boyunca haftada 3 gün İstanbul'da eğitim aldım, 4 gün de Akhisar'da öğrencilerimin ve ailemin yanında bulundum. Zor oluyor ama yaz tatilinde tatil yapmak yerine tatili öğrencilerimle kısa film çekerek değerlendirmeye çalışıyorum."

Filmlerinin bütçesini de herhangi bir yerden destek almaksızın kendi imkanlarıyla oluşturduğunu aktaran Altunkaynak, şöyle devam etti:

"Son çektiğim kısa filmin bütçesinin bir kısmını karşıladım bir kısmını da borç aldım. Arkadaşlarım 'Hocam, sen şimdi bu filme bu kadar para yatırdın, karşılığında ne kazanacaksın?' diye soruyor. Ben bir tüccar değilim, kuyuya salamura zeytin basmıyorum ki bugün 3 liraya aldım, yarın 6 liraya satayım. Ben bir yolda yürüyorum ve o yol kenarına fidanlar ve tohumlar dikmeye çalışıyorum. O tohumların yeşermesini bekliyorum. Bu yüzden benim parasal bir beklentim yok. Ben, buraya bu parayı bağladığımda bu filmden şu kadar gelir elde edeceğim diye düşünmüyorum."