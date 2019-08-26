İsrailli bakandan seçim öncesi 'Türkiye' düşmanlığı
|26 Ağustos 2019 20:38
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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin durdurulması için Dışişleri Bakanlığına bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdiğini bildirdi.
Katz, Twitter'dan İbranice ve Arapça paylaştığı mesajında, "Dışişleri Bakanlığına, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te yürüttüğü kışkırtıcı fitne faaliyetlerinin durdurulması için bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdim." ifadesini kullandı.
Daha sonra konuyla ilgili yine bilgilendirmede bulunacağını kaydeden Katz, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerin önüne geçilmesi için nasıl bir adım atacaklarına ilişkin ise detay vermedi.
Katz'ın paylaşımına cevap yazan bazı kullanıcılar, İsrailli bakanın Türkiye'yi hedef alan paylaşımının ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçime haftalar kala gelmesine dikkati çekti.
- Her seçim öncesi Türkiye hedefte
İsrail'de seçim dönemlerinde aşırı sağcı politikacılar, genellikle Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunuyor.
Türkiye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere yönelik insani yardım ve kalkınma projeleriyle sosyal ve kültürel faaliyetler yürütüyor.
Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail'in, kentte yaşayan Filistinlilere yönelik bu faaliyetlerden rahatsız olduğu biliniyor.
İsrail basınında sık sık Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini hedef alan çarpıtma haberler çıkması da dikkati çekiyor.
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