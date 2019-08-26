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15 yaşındaki lise öğrencisi yol kenarında ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden çıkan 15 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu.
 26 Ağustos 2019 20:43
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15 yaşındaki lise öğrencisi yol kenarında ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden çıkan 15 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu.

Önceki akşam düğüne gitmek için evinden ayrılan 15 yaşındaki Bayram Pişkin, gece eve gelmedi. Yakınları şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bayram Pişkin'in, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 60. kilometresinde Sandıklı Ofis Kavşağı yakınlarında yol kenarında cesedi bulundu.

Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı
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