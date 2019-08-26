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Tayland'da aç kalınca gıdada inovasyon yaptı

Türk girişimci Hazel Topçu, Tayland tatilinde aç kalınca gıdaların raf ömrünü 30 yıla çıkaran bir teknoloji çözümü geliştirdi.
 26 Ağustos 2019 20:48
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Tayland'da aç kalınca gıdada inovasyon yaptı

Yıldız Teknopark'ta çalışmalarını sürdüren Türk girişimci Hazel Topçu, Tayland tatilinde aç kalınca gıdaların raf ömrünü 30 yıla çıkaran bir teknoloji çözümü geliştirdi. Gıdanın besin değerini bozmadan uzun süre korumayı başaran girişimci ve ekip arkadaşları, milyar dolarlık dünya kurutulmuş gıda (Freeze dry) pazarında pay alma mücadelesi verecek.

Haus Gıda Kurucusu Hazel Topçu, AA muhabirine inovatif çözümü ve şirketinin gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Peynir, zeytin, muz, kavun ve bamya gibi besinleri hiçbir kimyasal işlem uygulamadan kurutup pakete koymayı başardıklarını anlatan Topçu, geliştirdikleri çözümü şöyle anlattı:

"Liyoflizasyon teknolojisini kullanıyoruz. Gıdaları önce şokluyoruz sonra içerisindeki suyu gıdanın yapısına zarar vermeden çekiyoruz. Gıdanın içerisinde hiç nem kalmadığı için bozulma da ortadan kalkmış oluyor. Gıda bu sayede yıllarca dayanabiliyor.

Bir muz düşünün. Kabuklarını soyup doğradıktan sonra şokluyoruz. İçerisinde bulunan suyu kapalı sistem geliştirdiğimiz cihazımız sayesinde hücre zarının etrafında bulunan porlar (delikler) sayesinde uçuruyoruz. Bu sayede şekli, rengi, besin değeri, kokusu ve tadı hiç değişmiyor. Tazesi ile aynı görüntüde fakat içerisinde hiç su kalmadığı için kıtır kıtır hale geliyor. Aslında tamamen fiziksel bir işlem. Kimyasal hiçbir şey uygulamıyoruz. Yediğiniz her şey tazesi ile tamamen aynı."

Fikir Tayland'da aç kalınca geldi

Topçu, gıdaları kurutup paketleme fikrini Tayland tatilinde aç kaldığı zaman geliştirdiğini ifade ederek, ülkede soya sütü dışında sütün bulunmadığını söyledi.

Soya sütünü de çok lezzetsiz bulduğunu dile getiren Topçu, şunları kaydetti:

"Süt olmayınca haliyle peynir, yoğurt türevleri de yok. Üstüne bir de ekmek olmaması ile kahvaltı benim için tamamen kabus haline gelmeye başladı. Birkaç gün idare ediyorsunuz ama 10 günden sonra iş gerçekten zorlaşıyor. Yanımda peynir getirmem de imkansız. Getirsem de 40 derece sıcaklığa dayanması mümkün değil.

Arkadaşlarımla aramızda konuşuyorduk, 'Keşke bozulmayan peynir olsa, uzun süre dayansa, bir de hafif olsa' diye. Bu konuşma uzadı gitti ve bizim de aklımızda 'nasıl olur' soruları dönmeye başladı. Ve sonucunda şirket kuruldu. The Snack Haus markası altında artık 30 yıla kadar dayanan, kıtır kıtır ve çok hafif peynirler üretebiliyoruz."
Anadolu Ajansı
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