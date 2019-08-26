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Üniversitelerde 7 milyon 740 bin kişi öğrenim görüyor

Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören toplam öğrenci sayısı ise 7 milyon 740 bin 502 olarak saptandı. Üniversitelerle ilgili 2019 yılının başından bugüne kadar 119 bin 422 basın haberi çıkarken, bu rakamın 2018 yılında 198 bin 608 olduğu kaydedildi.
 26 Ağustos 2019 21:13
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Üniversitelerde 7 milyon 740 bin kişi öğrenim görüyor

Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören toplam öğrenci sayısı ise 7 milyon 740 bin 502 olarak saptandı. Üniversitelerle ilgili 2019 yılının başından bugüne kadar 119 bin 422 basın haberi çıkarken, bu rakamın 2018 yılında 198 bin 608 olduğu kaydedildi.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye'deki üniversitelerin basın yansıma raporunu çıkardı. Ajans Press ve PRNet'in 2019 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre üniversitelerle ilgili 119 bin 422 haber yapıldığı görüldü. Bu rakam 2018 yılında 198 bin 608 olarak kaydedilirken, 2017 yılında 184 bin 138 olarak saptandı. Basına yansıyan haber başlıkları incelendiğinde ise üniversitelerin çeşitli konularla ön planda olduğu gözlenirken, üniversite sınav sisteminin her yıl gündemde olduğu belirlendi. Ayrıca son bir ay içerisindeki haberler incelendiğinde, üniversite öğrenim ücretlerinde yaşanan artış ve tercih döneminin en çok konuşulan başlıklar arasında olduğu gözlemlendi.

Ajans Press'in Yükseköğretim Kurulu verilerinden elde ettiği bilgiye göre de Türkiye'deki toplam öğrenci sayısı 7 milyon 740 bin 502 olarak saptandı. Bu rakamın da ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktorada öğrenim gören öğrenci sayılarından oluştuğu kaydedildi. Türkiye'de bulunan üniversite sayılarına bakıldığında ise 129'u devlet, 73'ü vakıf, 5'i de vakıf MYO olmak üzere toplam 207 olduğu belirlendi.
İhlas Haber Ajansı
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