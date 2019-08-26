1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadın figürlü heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın figürlü heykeli satmak isteyen 2 kişi yakalandı.
 26 Ağustos 2019 22:10
Yazdır
Kadın figürlü heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın figürlü heykeli satmak isteyen 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde 2 kişinin ellerinde bulundurdukları ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın figürlü heykeli satmak amacıyla alıcı aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri kimliklerini saptadığı şüphelileri gözaltına alırken, üzüm salkımlı ve üzüm yaprağı bezemeli kadın yüzü heykeline el koydu. Tarihi eser niteliği taşıyan heykel, Adana Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Devrilen hafif ticari araç tankere çarptı: 6 yaralı
26 Ağustos 2019 22:03		 1 ay önce askerden gelen genç hayatını kaybetti
26 Ağustos 2019 21:57
15 yaşındaki lise öğrencisi yol kenarında ölü bulundu
26 Ağustos 2019 20:43		 Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
26 Ağustos 2019 19:53
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
26 Ağustos 2019 19:08		 Kavgada arada kalıp boynuna makas saplanan küçük Ezel felç kalacak
26 Ağustos 2019 18:55
Denizde kaybolan gencin cesedi bir ay sonra bulundu
26 Ağustos 2019 18:30		 Hava değişim iznindeki er ortalığı birbirine kattı
26 Ağustos 2019 18:17
Kütahya'da özel maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
26 Ağustos 2019 18:05		 Bayraklı'da dinleme cihazı şüphelileri serbest bırakıldı
26 Ağustos 2019 17:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:12 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak00:08 - 1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?00:04 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak00:03 - 27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları23:50 - Fidan dikme etkinliğine bakanlardan destek23:43 - Asıl yangın THK'nın içinde23:37 - Paylaşılan bilgiler dolandırıcılara davetiye çıkarabilir23:30 - İzmir MEM'den okullara 'kayıt parası' uyarısı23:23 - Propolisi dünyaya sunan Türk kadın girişimci23:17 - Yalova Üniversitesinin 3 projesine MARKA desteği
23:10 - Dalış rekorlarının yeni adresi: 'Salda Gölü'23:03 - İşten çıkarılan belediye işçisi, bisikletle Ankara'ya geldi22:57 - İş ve yaşam koşulları varis oluşumunu tetikliyor22:50 - İstanbul'da 101 ecdat yadigarı eser ihya edildi22:43 - Şehit cenazesinde şehit oğullarına selam gönderdiler22:37 - Abla kardeş aynı bölüme kayıt yaptırdı22:30 - İlber Ortaylı: Ağustos Türkler için bayram ayıdır22:23 - Kalp krizi geçiren Ukraynalı pilot için tören düzenlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Günaydın 1
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 2
iki lafın belini kırmak 1
yeni şarkı üretilememesi 3
portakalcicegi2017 1
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
reklamlardaki hoşa giden müzikler 1
Kararsızlık 1
deli mi ne 1
Merhaba 1
SON İLANLAR
Al-Surra Hospital KPSS şartı aranmadan 1182 sağlık personeli alacak
Adana Seyhan SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Van İskele Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı
54. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 2 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk - Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam