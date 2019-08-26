1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üs bölgesi, yüzme havuzlu sosyal tesise dönüştürülüyor

HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan ve bugüne kadar adı hep terör olayları ile anılan Çukurca ilçesindeki 1500 rakımlı Bayrak Tepe Üs Bölgesi, Emniyet ve Belediye tarafından sosyal tesise dönüştürülüyor.
 26 Ağustos 2019 22:17
Yazdır
Üs bölgesi, yüzme havuzlu sosyal tesise dönüştürülüyor

HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan ve bugüne kadar adı hep terör olayları ile anılan Çukurca ilçesindeki 1500 rakımlı Bayrak Tepe Üs Bölgesi, Emniyet ve Belediye tarafından sosyal tesise dönüştürülüyor. Huzur ortamının sağlanması ile birlikte artık gerek duyulmayan üs bölgesine yarı olimpik bir yüzme havuzu, kafeterya ve seyir terası inşa ediliyor. Çukurcalılar, bundan sonra ilçe merkezini kuş bakışı göre bilen eski üs bölgesinde havuza girmenin, seyir terasında ise kahve içmenin keyfini yaşayacak.

Hakkari kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan 10 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde çok önemli değişimler yaşanıyor. Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçede terörle mücadele konusunda başarılı çalışmalar yürütülüp, huzur ortamı sağlanınca artık sosyal yaşama dönük önemli değişimler yaşanmaya başlandı. İlçe merkezine yakın olan ve ihtiyaç duyulmayan üs bölgeleri artık farklı amaçlarla kullanılıyor. Çukurca'nın kuzeyinde bulunan 1500 rakımlı Bayrak Tepe Üs Bölgesi de Emniyet ve Belediye tarafından sosyal tesise dönüştürülüyor.

Bugüne kadar polisin ve askerin terörle mücadelede etkin olarak kullandıkları Bayrak Tepe Üs bölgesine yarı olimpik bir yüzme havuzu, çocuk havuzu ayrıca çevresinde kafeterya, fırın ve seyir terası bulunan bir sosyal tesis inşa ediliyor. Çukurcalılar, bundan sonra ilçe merkezini kuş bakışı görüp, doyumsuz bir manzara sunan eski üs bölgesinde havuza girmenin, seyir terasında ise kahve içmenin keyfini yaşayabilecek.

Sosyal tesiste incelemelerde bulunan Belediye Başkanı AK Parti'li Ensar Dündar, çalışmaların bitme aşamasına geldiğini söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte tesis inşa ettiklerini ve çok yakın bir zamanda ilçe halkının hizmetine sunacaklarını anlatan Belediye Başkanı Dündar, ilçede yaptıkları birçok çalışmanın olduğunu söyledi. Yakın bir zamanda İlçenin çehresini değiştiğini anlatan Dündar şöyle konuştu:

"Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile beraber buradan ne yapabiliriz diye düşündük. Akdeniz iklimi olduğu için ilçemiz çok sıcak. Bunun için de bir havuz yapmaya karar verdik. Bunun yanı sıra yanında çocuk havuzu kafeterya bir sosyal tesis yapmaya da karar verdik. Şu ana kadar çalışmalarımızın yüzde 80'nin tamamladık. İnşallah yakında bütün halkımızın hizmetine sunacağız. Çok güzel bir tesis olacak. Çukurca eskiden terör olayları ile anılırken artık doğasıyla, raftingiyle, Zap markasıyla, sosyal tesisleri, kale evleri ve benzer projelerle anılıyor. İnşallah Çukurca yakında çok daha güzel olacak."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dalış rekorlarının yeni adresi: 'Salda Gölü'
26 Ağustos 2019 23:10		 Gizli cennet 'kapuz kanyonu' keşfedilmeyi bekliyor
26 Ağustos 2019 21:50
Halkı milletvekili ve emniyet müdürü sakinleştirdi
26 Ağustos 2019 21:37		 Samsun'dan yapılan uçak seferlerine düzenleme talebi
26 Ağustos 2019 16:57
Duvarlar, ağaçlar, sokaklar... Kadıköy'ü tırtıl sardı
26 Ağustos 2019 15:47		 Erzurum ehramına uluslararası ilgi
26 Ağustos 2019 15:28
Başkent'e artık ithal ağaç girmeyecek
26 Ağustos 2019 15:05		 Bu ilde okul servis ücretleri zam oranı belirlendi
26 Ağustos 2019 14:59
Giresun'da serbest piyasada fındık sezona 16,50 liradan başladı
26 Ağustos 2019 14:55		 Ankara için deprem uyarısı... Çok sayıda aktif fay var
26 Ağustos 2019 14:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:12 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak00:08 - 1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?00:04 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak00:03 - 27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları23:50 - Fidan dikme etkinliğine bakanlardan destek23:43 - Asıl yangın THK'nın içinde23:37 - Paylaşılan bilgiler dolandırıcılara davetiye çıkarabilir23:30 - İzmir MEM'den okullara 'kayıt parası' uyarısı23:23 - Propolisi dünyaya sunan Türk kadın girişimci23:17 - Yalova Üniversitesinin 3 projesine MARKA desteği
23:10 - Dalış rekorlarının yeni adresi: 'Salda Gölü'23:03 - İşten çıkarılan belediye işçisi, bisikletle Ankara'ya geldi22:57 - İş ve yaşam koşulları varis oluşumunu tetikliyor22:50 - İstanbul'da 101 ecdat yadigarı eser ihya edildi22:43 - Şehit cenazesinde şehit oğullarına selam gönderdiler22:37 - Abla kardeş aynı bölüme kayıt yaptırdı22:30 - İlber Ortaylı: Ağustos Türkler için bayram ayıdır22:23 - Kalp krizi geçiren Ukraynalı pilot için tören düzenlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
neyzen tevfik 1
deli mi ne 1
Günaydın 1
reklamlardaki hoşa giden müzikler 1
Merhaba 1
Kararsızlık 1
EMİNE BULUT 3
kanepede uyanmak 1
kırkağaç 1
şemsiye 2
SON İLANLAR
Al-Surra Hospital KPSS şartı aranmadan 1182 sağlık personeli alacak
Adana Seyhan SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Van İskele Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı
54. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 2 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk - Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam