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Kalp krizi geçiren Ukraynalı pilot için tören düzenlendi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde çıkan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan yangında dumanların arasına sayısız sorti yapıp su bırakan, ardından dinlenmek üzere kaldığı otelde ise kalp krizinden hayatını kaybeden helikopter pilotu Ukraynalı Yuri Bortnik (58), için tören düzenlendi.
 26 Ağustos 2019 22:23
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Kalp krizi geçiren Ukraynalı pilot için tören düzenlendi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde çıkan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan yangında dumanların arasına sayısız sorti yapıp su bırakan, ardından dinlenmek üzere kaldığı otelde ise kalp krizinden hayatını kaybeden helikopter pilotu Ukraynalı Yuri Bortnik (58), için tören düzenlendi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Bortnik'in cenazesi ülkesi Ukrayna'ya gönderildi.

Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında 18 Ağustos Pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. 500 hektarlık alanı kül ettiği açıklanan yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'daki Manavgat Orman Bölge Şefliği'nde görev yapan helikopter pilotu Yurii Bortnik de katıldı. Bortnik, ekiplerin söndürmek için büyük çaba gösterdiği yangında dumanların arasına helikopterle girerek sayısız sorti yapıp, su bıraktı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra ise Ukraynalı pilot, dinlenmek üzere gittiği Gaziemir'deki oteldeki odasında ölü bulundu.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan Yuri Bortnik'in cenazesi, ülkesine gönderilmeden önce, tören yapılmak üzere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne götürüldü. İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol'un yanı sıra bölge müdürlüğü çalışanlarının hazır bulunduğu törende özgeçmişi okunan Bortnik'in, büyük özveriyle görev yaptığı anlatıldı.

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Daha önce görev yaptığı Rusya ordusunda madalyaları bulunan, emekli olduktan sonra Kazakistan merkezli firmada pilot olarak görev yapan Yuri Bortnik için Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, ailesine götürülmek üzere şirket görevlisine plaket verdi. Yuri Bortnik'in cenazesinin karayoluyla Antalya'ya, oradan da uçakla ülkesi Ukrayna'ya gönderileceği bildirildi.
DHA
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