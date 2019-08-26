Abla kardeş aynı bölüme kayıt yaptırdı
|26 Ağustos 2019 22:37
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BİRLİKTE sınava hazırlanan abla Gülten ve kardeşi Merve Ersari, Kırklareli'de aynı üniversitede aynı bölümü kazandı. İlkokuldan bu yana aynı okullarda eğitimlerini sürdüren kardeşler, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünde okuyacak.
Kırklareli Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları dördüncü gününde de devam etti. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü'ne yerleşen kardeşlerin kayıt işlemlerini RektörProf. Dr. Bülent Şengörür gerçekleştirdi. Kayıtlar süresince dikkat çekici başarı hikayeleriyle karşılaştıklarını ifade eden Şengörür, Gülten ve Merve Ersariİ'yi tebrik ederek başarılar diledi.
Abla 14'üncü, Kardeş ise 9'uncu Tercihine Yerleşti
Eğitim hayatları boyunca birbirlerine destek olduklarını söyleyen Gülten Ersari, "Ayrılmayı hiç istemiyorduk. YKS sınavı neticesinde aynı Üniversite'nin aynı bölümünü kazandık. Benim on dördüncü, Merve'nin de dokuzuncu tercihiydi. Aynı bölümü kazandığımızı duyunca çok sevindik. Ailemiz de çok mutlu oldu" dedi.
Merve Ersaride ablası ile birlikte aynı üniversite ve bölümde okuyacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek; Kırklareli Üniversitesi'nde iyi bir eğitim alacaklarına inandığını dile getirdi. Öte yandan Üniversitesine şu ana kadar 4 bin 850 öğrenci kayıt yaptırdı.
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