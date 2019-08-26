1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Abla kardeş aynı bölüme kayıt yaptırdı

BİRLİKTE sınava hazırlanan abla Gülten ve kardeşi Merve Ersari, Kırklareli'de aynı üniversitede aynı bölümü kazandı.
 26 Ağustos 2019 22:37
Yazdır
Abla kardeş aynı bölüme kayıt yaptırdı

BİRLİKTE sınava hazırlanan abla Gülten ve kardeşi Merve Ersari, Kırklareli'de aynı üniversitede aynı bölümü kazandı. İlkokuldan bu yana aynı okullarda eğitimlerini sürdüren kardeşler, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünde okuyacak.

Kırklareli Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları dördüncü gününde de devam etti. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü'ne yerleşen kardeşlerin kayıt işlemlerini RektörProf. Dr. Bülent Şengörür gerçekleştirdi. Kayıtlar süresince dikkat çekici başarı hikayeleriyle karşılaştıklarını ifade eden Şengörür, Gülten ve Merve Ersariİ'yi tebrik ederek başarılar diledi.

Abla 14'üncü, Kardeş ise 9'uncu Tercihine Yerleşti

Eğitim hayatları boyunca birbirlerine destek olduklarını söyleyen Gülten Ersari, "Ayrılmayı hiç istemiyorduk. YKS sınavı neticesinde aynı Üniversite'nin aynı bölümünü kazandık. Benim on dördüncü, Merve'nin de dokuzuncu tercihiydi. Aynı bölümü kazandığımızı duyunca çok sevindik. Ailemiz de çok mutlu oldu" dedi.

Merve Ersaride ablası ile birlikte aynı üniversite ve bölümde okuyacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek; Kırklareli Üniversitesi'nde iyi bir eğitim alacaklarına inandığını dile getirdi. Öte yandan Üniversitesine şu ana kadar 4 bin 850 öğrenci kayıt yaptırdı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşten çıkarılan belediye işçisi, bisikletle Ankara'ya geldi
26 Ağustos 2019 23:03		 Şehit cenazesinde şehit oğullarına selam gönderdiler
26 Ağustos 2019 22:43
Kalp krizi geçiren Ukraynalı pilot için tören düzenlendi
26 Ağustos 2019 22:23		 İş bulamadı pes etmeyip kendi iş yerini açtı
26 Ağustos 2019 21:23
Yutularak tüketilen ilginç çorba, 'Arabaşı'
26 Ağustos 2019 21:03		 Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı
26 Ağustos 2019 20:28
Ordulu çiftçilerin yüzü 'kaz'lar ile güldü
26 Ağustos 2019 20:18		 Kandıra'nın 'İtalyan eniştesi' Türkiye'ye hayran
26 Ağustos 2019 20:13
Salyangoz sıvısı çıkaran kadınlar üretime ortak oluyor
26 Ağustos 2019 19:48		 Mesanesinde 220 gramlık tek parça taş çıktı
26 Ağustos 2019 19:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:12 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak00:08 - 1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?00:04 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak00:03 - 27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları23:50 - Fidan dikme etkinliğine bakanlardan destek23:43 - Asıl yangın THK'nın içinde23:37 - Paylaşılan bilgiler dolandırıcılara davetiye çıkarabilir23:30 - İzmir MEM'den okullara 'kayıt parası' uyarısı23:23 - Propolisi dünyaya sunan Türk kadın girişimci23:17 - Yalova Üniversitesinin 3 projesine MARKA desteği
23:10 - Dalış rekorlarının yeni adresi: 'Salda Gölü'23:03 - İşten çıkarılan belediye işçisi, bisikletle Ankara'ya geldi22:57 - İş ve yaşam koşulları varis oluşumunu tetikliyor22:50 - İstanbul'da 101 ecdat yadigarı eser ihya edildi22:43 - Şehit cenazesinde şehit oğullarına selam gönderdiler22:37 - Abla kardeş aynı bölüme kayıt yaptırdı22:30 - İlber Ortaylı: Ağustos Türkler için bayram ayıdır22:23 - Kalp krizi geçiren Ukraynalı pilot için tören düzenlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 2
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 3
Merhaba 1
İyi geceler sözlük 1
geniş aile komşu kızı' 1
Kararsızlık 1
EMİNE BULUT 3
iki lafın belini kırmak 1
portakalcicegi2017 1
kaldığı yerden devam etmek 3
SON İLANLAR
Al-Surra Hospital KPSS şartı aranmadan 1182 sağlık personeli alacak
Adana Seyhan SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Van İskele Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı
54. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 2 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk - Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam