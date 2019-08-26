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Dalış rekorlarının yeni adresi: 'Salda Gölü'

Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak ünlenen Salda Gölü, serbest dalış dünya rekortmenlerinin denemelerine ev sahipliği yapıyor
 26 Ağustos 2019 23:10
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Dalış rekorlarının yeni adresi: 'Salda Gölü'

- Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak ünlenen Salda Gölü, serbest dalış dünya rekortmenlerinin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

Son yıllarda bilinirliği hızla artan ve yoğun ziyaretçi ilgisiyle dikkati çeken Salda Gölü, tatlı su serbest dalış dünya rekoru denemelerinin yeni adresi oldu.

Salda Gölü, geçen yıl ekim ayında dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in 1 dakika 58 saniyede 65 metreyle dünya rekoru kırmasına ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık bir ay sonra ise yine burada dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, 2 dakika 5 saniyede 68 metreye dalarak yeni bir rekora imza attı.

Kısa süre önce de Derya Can, yine Salda Gölü'nde 2 dakika 18 saniyede 70 metreye dalarak kendi rekorunu geliştirdi.

Salda Gölü, bu yönüyle su sporları için önemli bir alan olma özelliği taşıyor.

- "Su sporları için çok önemli bir alan"

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün turkuaz rengi ve eşsiz güzellikleriyle diğer göllerden ayrıldığını söyledi.

Salda'nın, özellikleri bakımından dünyanın sayılı göllerinden olduğuna dikkati çeken Şenel, son üç yıldır gölün turist akınına uğradığını vurguladı.

Gölün, rekortmenlerin de yeni adresi olduğunu belirten Şenel, "Serbest dalış alanında milli sporcularımız Şahika Ercümen ve Derya Can, burada rekorlara imza attı. Çünkü burası aynı zamanda Türkiye'nin en derin gölü, su sporları için çok önemli bir alan." dedi.

- "Sörf sporu için de uygun"

Salda Gölü'nün, rüzgar yeterliliği açısından sörf sporuna da uygun olduğuna işaret eden Şenel, şöyle konuştu:

"Bu tür spor organizasyonları bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtılması açısından çok önemli bir göl. Salda Gölü kuş türleriyle de değerli. Göl kıyısında günübirlik ziyaretlere izin verilmeli. Yoğun ziyaretçi akını var, bu yıl 600 bini şu an itibarıyla geçtik. Göl kenarında dört mevsimi aynı anda yaşama imkanına var. Gölün havası ve suyu güzel. Hiçbir yerde olmayan güzellikler burada bir arada barındırılıyor. Göldeki turkuaz rengi her gölde bulmak mümkün değil."

Şenel, bu tür spor organizasyonlarının artması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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