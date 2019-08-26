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İzmir MEM'den okullara 'kayıt parası' uyarısı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, tüm okul ve kurumlara öğrenci velilerinden kayıt parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi talimatı verildi.
 26 Ağustos 2019 23:30
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İzmir MEM'den okullara 'kayıt parası' uyarısı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, tüm okul ve kurumlara öğrenci velilerinden kayıt parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi talimatı verildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın talimatları doğrultusunda okul ve kurum müdürlerine gerekli bilgilendirmeler yapılırken, kayıt esnasında her hangi bir ücret talep edilmemesi gerektiği okul yetkililerine iletildi. İzmir'de okulların eğitim öğretim yılına hazırlıklarında tamamlandığı ifade edildi.

Yeni eğitim öğretim yılında Milli eğitim Bakanlığı tarafından temin edilen öğrenci kitaplarının da eksiksiz ve zamanında öğrenciler için hazır olacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Sayın Valimiz eğitim konusunda her zaman bizlere öncülük etmiştir. Valimiz Erol Ayyıldız'ın talimatları ile okul ve kurumlara öğrenci velilerinden kayıt parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı" dedi.

Yahşi ayrıca Anayasa'nın 42'nci maddesinde "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır" hükmünün yer aldığı hatırlatılarak tüm okul ve kurumların yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu belirtti.

"Heyecanla öğrencilerimizi bekliyoruz"

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında da bilgi veren Yahşi, "Yeni eğitim öğretim yılı için okullarımızın hazırlıkları devam ediyor. İzmir'de bulunan eğitim kurumlarının en iyi şartlarda eğitim verebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yaz tatilinde okullar öğrenciler gelmeden önce hazırlıklarını tamamlarlar. Fiziki iyileştirme çalışmaları yapılır. Biz de okullarımızın en iyi şekilde öğrencilerimizi karşılaması için valimiz önderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okullarımızın boya ve badana işlerinin sorunsuz olarak tamamlanabilmesi adına Betek Boya Kimya Anonim Şirketi ile müdürlüğümüz arasında imzalanan protokolle okullarımıza 80 ton iç ve dış cephe boyası temin ettik. Eğitim öğretim yılı başlangıcında 850 bin öğrencimizi heyecanla bekliyor olacağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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