1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asıl yangın THK'nın içinde

Orman yangınlarıyla gündeme gelen Türk Hava Kurumu'nda skandallar bitmiyor. Kurumda yolsuzluk faturası 440 milyon lirayı bulurken, 20 dava açıldı. İddialar arasında ise yok yok!
 26 Ağustos 2019 23:43
Yazdır
Asıl yangın THK'nın içinde

Orman yangınlarıyla gündeme gelen Türk Hava Kurumu (THK) hakkında skandalların önü arkası kesilmiyor. "Uçaklarımız yatıyor, orman yangınlarına müdahale edemiyoruz" çıkışıyla tartışma konusu olan THK'nın yangın yerine döndüğü ortaya çıktı. Kurum kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tartışmalarının altında THK'nın içindeki yolsuzluklar yatıyor. Boyutu 440 milyon lira olduğu belirtilen yolsuzluğun THK'ya yapılan malzeme alımlarından inşaat işlerine, ihalelerden kurs ücretlerine kadar usulsüzlüklerin kurumun her alanına virüs gibi yayıldığı tespit edildi. Bu yolsuzluklarla alakalı 8 dosya hazırlanırken çeşitli mahkemelerde 20 dava açıldı. Yakın zamanda yeni tespit edilen delillerle beraber 2 davanın daha açılacağı belirtiliyor.

YÜZDE 70'İ CHP'NİN ELİNDE

THK'nın CHP'nin arka bahçesine dönüştüğü ifade ediliyor. Genel merkez hariç dış temsilciliklerin yüzde 70'inin CHP'nin elinde olduğu tespiti yapılırken, bu kişilerin de sürekli olarak yetkilileri yanlış bilgilendirdikleri için kurumda çift başlılık oluştuğu iddia ediliyor.

THK Genel Başkanı Bertan Nogaylaroğlu ile Pekşen Hukuk Bürosu adına CHP eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in kızı Ezgi Pekşen'in imzalarını taşıyan 15 Mayıs 2019 tarihli ve iki yıl geçerli sözleşmede Pekşen ailesinin hukuk bürosuna geniş yetkiler tanındığı belirtiliyor. Nogaylaroğlu ile Pekşen ailesi arasında yapılan anlaşmanın THK Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun bilgisi ve izni olmadan yapıldığı kaydediliyor. Pekşen'in genel başkan yetkilerini kullandığı iddialar arasında.

İHALEYE GİRECEK PARA YOKMUŞ

Yıllardır tam bir karmaşanın yaşandığı THK'daki skandal iddiaların bazıları şöyle:

THK'da kongre krizi yaşandı. Üç isim başkanlığa aday oldu. Akademisyen Erdal Dursun ile THK eski Genel Başkanı Osman Yıldırım salona alınmadı. Bertan Nogaylaroğlu kendisini baskıyla başkan seçtirdi. Ardından yolsuzluk bahanesiyle 100 kişiyi görevden uzaklaştırdı. Bunların yerine 240 kişiyi aldı. Kurumu adamlarıyla doldurdu.

Başkan Nogaylaroğlu özel harcamalarını kuruma fatura etti. 7 bin liralık ev kirasını bile THK'ya ödetti.

Borç batağındaki kurum, pilotlara maaş ödeyemez hale geldi. Paralarını alamayan pilotlara iş bırakarak tüm eğitim uçuşları durdurdu.

Kasa boş olduğu için yangın söndürme ihalesine teminat mektubu verilemedi. Uçaklara bakım yapılamadı.

Önceki THK yönetimi Orman Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu 6 uçağın bakımı için yeterli miktarda kaynak ayırdı. Yeni yönetim bunu yapmadı.

THK Genel Başkanı Bertan Nogaylaroğlu'nun görevden alındığı ve yerine THK Tokat Şube Başkanı Veli Gökyıldız'ın getirildiği iddia edildi. Görevinden uzaklaştırılan THK Eski Genel Sekreter Yardımcısı Salim Kaya'nın ele geçirdiği şifrelerle Nogaylaroğlu'nu görevden almış gibi gösterdiği ortaya çıktı.

THK üç işten para kazanıyor. Kuduz aşısı, yangın söndürme, hava ambulansı. Kurum, ilk ikisinde teminat mektubu alacak parayı bulamadı, işi yabancılar kaptı. THK, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı 19 helikopterlik ambulans ihalesini aldı. Ancak kurumun sadece 11 helikopteri havalanabiliyor. Bazı illerde anlaşmanın aksine uçak bulunmuyor.

KENDİLERİNİ YALANLADILAR

Türk Hava Kurumu'nun avukatlığına soyunan Sözcü gazetesi "Uçaklarımız sapasağlam, uçmaya hazır" diye haber yaptı. Gazete THK uçaklarına bilerek görev verilmediğini yazdı. Aynı gazete 26 Temmuz'da yazdığı haberinde THK'nın 35 yıldır sürdürdüğü uçakla yangın söndürme işine teminat mektubu tedarik edemediği, yani para bulup yatıramadığı için giremediğini duyurmuştu.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
27 Ağustos 2019 00:12		 Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
27 Ağustos 2019 00:04
27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
27 Ağustos 2019 00:03		 Fidan dikme etkinliğine bakanlardan destek
26 Ağustos 2019 23:50
İlber Ortaylı: Ağustos Türkler için bayram ayıdır
26 Ağustos 2019 22:30		 Çavuşoğlu: İsrail'de yine kirli bir oyun oynanıyor
26 Ağustos 2019 21:43
Binali Yıldırım: Terör olayları devletin kontrolü altında
26 Ağustos 2019 21:30		 Pentagon'dan F-35 açıklaması
26 Ağustos 2019 21:08
İsrailli bakandan seçim öncesi 'Türkiye' düşmanlığı
26 Ağustos 2019 20:38		 Feyzioğlu: Tutsaklara özgürlük bir DHKP-C dilidir
26 Ağustos 2019 19:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:12 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak00:08 - 1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?00:04 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak00:03 - 27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları23:50 - Fidan dikme etkinliğine bakanlardan destek23:43 - Asıl yangın THK'nın içinde23:37 - Paylaşılan bilgiler dolandırıcılara davetiye çıkarabilir23:30 - İzmir MEM'den okullara 'kayıt parası' uyarısı23:23 - Propolisi dünyaya sunan Türk kadın girişimci23:17 - Yalova Üniversitesinin 3 projesine MARKA desteği
23:10 - Dalış rekorlarının yeni adresi: 'Salda Gölü'23:03 - İşten çıkarılan belediye işçisi, bisikletle Ankara'ya geldi22:57 - İş ve yaşam koşulları varis oluşumunu tetikliyor22:50 - İstanbul'da 101 ecdat yadigarı eser ihya edildi22:43 - Şehit cenazesinde şehit oğullarına selam gönderdiler22:37 - Abla kardeş aynı bölüme kayıt yaptırdı22:30 - İlber Ortaylı: Ağustos Türkler için bayram ayıdır22:23 - Kalp krizi geçiren Ukraynalı pilot için tören düzenlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Günaydın 1
geniş aile komşu kızı' 1
EMİNE BULUT 3
yeni şarkı üretilememesi 3
Kapı önü muhabbeti 2
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 3
susmak 3
deli mi ne 1
kaldığı yerden devam etmek 3
kanepede uyanmak 1
SON İLANLAR
Al-Surra Hospital KPSS şartı aranmadan 1182 sağlık personeli alacak
Adana Seyhan SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Van İskele Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı
54. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 2 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk - Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam