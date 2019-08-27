1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları

27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
 27 Ağustos 2019 00:03
Yazdır
27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Kabakoz köyünü ziyaret edecek.

(İstanbul/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolünü Hakimevi'nde imzalayacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Yayın Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenecek 105. Dönem Kaymakamlık Kursu açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılı hanehalkı bilişim teknolojileri kullanma araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1 - Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor.

- Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki beşinci gün maçlarında Finlandiya-Fransa ve Yunanistan-Bulgaristan karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00/19.30)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'ndaki üçüncülük maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

(Suzhou/11.30)

3 - Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da sürüyor.

4 - Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de devam ediyor.

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimleri Volley Hotel Ankara'da yapılacak.

(Ankara/14.00)

6 - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanş heyecanı 3 maçla başlayacak.

***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
27 Ağustos 2019 00:12		 Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
27 Ağustos 2019 00:04
Fidan dikme etkinliğine bakanlardan destek
26 Ağustos 2019 23:50		 Asıl yangın THK'nın içinde
26 Ağustos 2019 23:43
İlber Ortaylı: Ağustos Türkler için bayram ayıdır
26 Ağustos 2019 22:30		 Çavuşoğlu: İsrail'de yine kirli bir oyun oynanıyor
26 Ağustos 2019 21:43
Binali Yıldırım: Terör olayları devletin kontrolü altında
26 Ağustos 2019 21:30		 Pentagon'dan F-35 açıklaması
26 Ağustos 2019 21:08
İsrailli bakandan seçim öncesi 'Türkiye' düşmanlığı
26 Ağustos 2019 20:38		 Feyzioğlu: Tutsaklara özgürlük bir DHKP-C dilidir
26 Ağustos 2019 19:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:12 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak00:08 - 1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?00:04 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak00:03 - 27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları23:50 - Fidan dikme etkinliğine bakanlardan destek23:43 - Asıl yangın THK'nın içinde23:37 - Paylaşılan bilgiler dolandırıcılara davetiye çıkarabilir23:30 - İzmir MEM'den okullara 'kayıt parası' uyarısı23:23 - Propolisi dünyaya sunan Türk kadın girişimci23:17 - Yalova Üniversitesinin 3 projesine MARKA desteği
23:10 - Dalış rekorlarının yeni adresi: 'Salda Gölü'23:03 - İşten çıkarılan belediye işçisi, bisikletle Ankara'ya geldi22:57 - İş ve yaşam koşulları varis oluşumunu tetikliyor22:50 - İstanbul'da 101 ecdat yadigarı eser ihya edildi22:43 - Şehit cenazesinde şehit oğullarına selam gönderdiler22:37 - Abla kardeş aynı bölüme kayıt yaptırdı22:30 - İlber Ortaylı: Ağustos Türkler için bayram ayıdır22:23 - Kalp krizi geçiren Ukraynalı pilot için tören düzenlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Metinalkan 1
Günaydın 1
EMİNE BULUT 3
Kararsızlık 1
Kapı önü muhabbeti 2
iki lafın belini kırmak 1
yeni şarkı üretilememesi 3
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 3
çaylak muamelesi görmek 1
SON İLANLAR
Al-Surra Hospital KPSS şartı aranmadan 1182 sağlık personeli alacak
Adana Seyhan SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Van İskele Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı
54. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 2 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk - Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam