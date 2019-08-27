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Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van'da, 30 gün süreyle her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.
 27 Ağustos 2019 00:04
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Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van'da, 30 gün süreyle her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte oluşabilecek saldırı olaylarının önüne geçmek için birtakım önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 27 Ağustos'tan geçerli, 25 Eylül de dahil olmak üzere 30 gün süreyle Van ili sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklandı."
Anadolu Ajansı
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