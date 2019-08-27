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35 bin kadında mobil acil butonu

İçişleri ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şiddet görme riski olan kadınlar için uygulamaya soktuğu mobil aplikasyon Kadın Destek Sistemi'ni (KADES) 35 bin kadın kullanıyor. KADES'e bugüne kadar 9 bin 500 ihbar gelirken, olaylara güvenlik güçleri kısa sürede müdahale etti.
 27 Ağustos 2019 06:41
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35 bin kadında mobil acil butonu

Gelişen teknolojinin desteği ile inovatif araçlar geliştirilerek kadına yönelik şiddeti önleme politikalarında yeni uygulamalar hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde şiddet mağduru veya şiddet görme riski altında olan kadınlara hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla Kadın Destek Sistemi (KADES) mobil aplikasyonu geliştirildi.

BUTONA BASILMASIYLA KOLLUK BİRİMİ GELİYOR

Uygulamanın görüntüsü
Uygulamada yer alan butona basılması ile 155-156 Çağrı Merkezine ihbar düşüyor, mağdurun konum bilgisi iletiliyor. Çağrı merkezi en yakın kolluk birimini en kısa sürede mağdurun bulunduğu konuma yönlendiriyor.

SADECE KADINLAR KULLANABİLİYOR
1,5 yıldır kullanımda olan KADES uygulamasında 35 bin aktif kadın kullanıcı bulunuyor. Uygulamanın yayımlandığı günden bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 ihbar geldi. İhbarın gelmesi ile birlikte güvenlik güçleri en kısa sürede müdahale etti.

Mobil aplikasyon KADES Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebiliyor. KADES uygulamasına kişisel bilgiler (TC Kimlik No, Ad-Soyad, Doğum Yılı, Cep Telefonu) ile giriş yapılıyor, SMS doğrulaması sonrası uygulama açılıyor. Uygulama yalnızca kadınların kullanımına sunuldu.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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